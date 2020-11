Il collegio 5, quarta puntata del 17 novembre 2020: anticipazioni

Il collegio è il docu-reality show di Rai 2 in onda tutti i martedì alle 21:20. Una classe di giovani adolescenti affronta la vita da collegiale ambientata nel 1992. Questa sera, 17 novembre 2020, andrà in onda la quarta puntata della quinta edizione. Vediamo quali sono le anticipazioni:

Il collegio 5, cosa succede nella puntata del 17 novembre 2020

Siamo al giro di boa. La settimana che va a cominciare sarà importante per i componenti della classe 1992 de Il collegio: arrivano le pagelle di metà corso. Chi tra i ragazzi raggiungerà la sufficienza nei voti potrà proseguire la sua avventura e potrà indossare la giacca rossa. Cosa succederà invece a coloro che non riusciranno a conquistarla?

Non solo lezioni, ma anche svago (che in realtà non manca mai). I collegiali saranno impegnati in un momento di aggregazione per la realizzazione di un videoclip-remake musicale sulle note di un successo cantato da Luca Carboni proprio nel 1992: Ci vuole un fisico bestiale.

I ragazzi affronteranno anche una lezione all’esterno del collegio. Una gita fuori porta che li porterà alla scoperta di Anagni e del palazzo di Bonifacio VIII.

Dopo numerose espulsioni dal collegio (l’ultima solo una settimana fa con l’uscita di Aurora Morabito che ha pure mandato a quel paese il Preside) due nuovi collegiali sono pronti ad entrare nella classe 1992.

Il collegio 5, chi sono i collegiali

Gli studenti della quinta edizione de Il Collegio ancora in gioco sono Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma) – Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia RM), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino FI), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia FG), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare – SA), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Usha Teoli (17, Piombino LI), Davide Vavalà (16, Bologna), Luca Zigliana (15, Zanico – BG), Simone Bettin (16, San Miniato, PI).

Il collegio 5, chi sono i professori e i sorveglianti

I professori sono Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Andrea Maggi (Italiano), Luca Raina (Storia e Geografia), Valentina Gottlied, (Educazione motoria), David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Paolo Bosisio (Preside), Carmelo Trainito (Breakdance), Roberta Barbiero (Storia e Geografia), Carlo Santagostino (Informatica), Patrizio Cigliano (Recitazione), Marco Chingari (Canto) e Roberta Sette (Educazione sessuale).

I sorveglianti sono Lucia Gravante e Massimo Sabet mentre il bidello è Enzo Marcelli.

