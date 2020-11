Il collegio 5, chi sono Leonardo e Andrea: i gemelli Prezioso

Per due studenti che abbandonano il collegio – vista l’espulsione di Marco Crivellini e Simone Bettin – ecco arrivarne due nuovi di zecca che quasi fanno per uno. Sono Leonardo e Andrea Prezioso, coppia di gemelli. Certamente non riusciranno ad emulare le gemelle Fazzini che abbiamo conosciuto due edizioni fa, ma anche loro voglio portare un buon bagaglio di disordine nel Collegio Regina Margherita.

Il Preside Bosisio ha accolto i due neo-collegiali nel suo ufficio, accompagnati dal padre: “Ho letto la domanda che i ragazzi hanno fatto. Fortunatamente per loro si è creato uno spazio che prima non c’era“.

Leonardo e Andrea arrivano da Locorotondo ed hanno 17 anni. Si presentano all’unisono così:

Siamo i Gemelli Prezioso, ci conoscono in tutta la Puglia perché dove ci siamo noi, c’è sempre casino – ripetono – facciamo casino in tutta la Puglia. Lo facciamo a Locorotondo, Martina Franca, Fasano, Cisternino, Monopoli. Noi siamo i Re del casino. A scuola andiamo male, i nostri voti sono come la schedina. Ci piace stare al centro delle attenzioni, alcune volte siamo stati espulsi proprio per questo, però ci siamo divertiti. La vita è una e la viviamo. Andiamo benissimo con le ragazze, tutte quelle che vogliamo, devi solo saperti comportare con loro.

Parla il padre dei gemelli:

Se gli chiedono cosa fanno la sera mi dicono che devono andare da un amico, poi torno a casa e mi ritrovo trenta persone a fare bordello. Questo capita un giorno sì e l’altro pure. Loro sono tranquilli solo quando stanno male.

Sia Leonardo che Andrea vogliono viversi l’esperienza al Collegio per migliorare la loro condotta e magari per provare a maturare anche caratterialmente, anche se il Preside è avvisato: “Vedremo se saremo meno vivaci di altri gemelli passati al Collegio, potrebbe pure andare peggio“. Per i due 17enni c’è una divisa provvisoria, dovranno affrontare un test per poter avere il completo rosso e poter diventare collegiali a tutti gli effetti.