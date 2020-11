Nella quarta puntata della quinta edizione de Il collegio una doppia espulsione ha sconvolto la classe 1992. E’ il caso di Marco Crivellini e Simone Bettin. I due collegiali non sono nuovi a queste situazioni, già nelle scorse settimane hanno partecipato a situazioni parecchio problematiche sia per il corpo docenti che per il Preside Bosisio. Questa volta il limite è stato superato. I due non hanno tenuto a bada gli schiamazzi e i continui disturbi non hanno fatto altro che fermare la lezione speciale del professor Maggi (Italiano ed Educazione civica).

L’insegnante ha provato a coinvolgerli nella lezione come poteva. Cercava di porre loro delle domande sul senso dell’amicizia per potersi esprimere senza distrarre la classe. I tentativi sono stati vani, così mentre i compagni provavano ad ascoltare le parole di Maggi, i due ragazzi non facevano altro che parlare tra di loro. A quel punto Maggi ha pensato bene di allontanare Crivellini e Bettin. Il sorvegliante li ha guidati verso la stanza da letto dove si son concessi una pennichella prima di scendere in classe per seguire quella che sarà la loro ultima lezione nel collegio, con la prof. Petolicchio.

Il collegio 5, il preside Bosisio: “Non ho mai avuti studenti come voi”

Il Preside viene avvisato dell’ennesima scorrettezza da parte dei due ragazzi (lo stesso Bosisio aveva avvisato loro che se avessero combinato un’altra delle loro, il cancello del collegio di sarebbe riaperto per buttarli fuori), così di soppiatto irrompe durante la lezione di matematica per una comunicazione alla classe e ai due collegiali:

Nella storia del collegio abbiamo avuto molti casi difficili. Proprio quei casi sono stati, a volte, interessanti. Alcuni allievi sono stati fieri di aver avuto un diploma in mano, pronti ad affrontare la vita dopo il collegio. Io non ho mai avuto studenti come voi, non credo ci sia molto da aggiungere. Signor Crivellini e signor Bettin, siete espulsi dal collegio e dovete immediatamente lasciarlo.

Il preside lascia la classe, parte della classe sceglie di abbandonare la lezione nonostante i richiami della Petolicchio per protesta. Ma questo non serve a nulla.