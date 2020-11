Nel corso della puntata di oggi, martedì 10 novembre 2020, de Il Collegio, in onda su Raidue, è andata in scena la clamorosa espulsione di Aurora Morabito, detta Moska. La ragazza 17enne è stata cacciata dal collegio dopo essere stata indicata dal preside Paolo Bosisio tra i quattro studenti più irrequieti insieme a Marco Crivellini, alla new entry Simone Bettin e a Giulia Maria Scarano.

Quando è stata rimbrottata dal preside, il quale le ha rinfacciato di aver mandato a quel pase il sorvegliante Massimo Sabet, Aurora non è riuscita a contenersi, rispondendo a muso duro, nonostante i suoi compagni le suggerissero di stare zitta per non peggiorare la sua posizione:

No, io non sto zitta, non sto zitta!

Parole alle quali il preside ha risposto immediatamente annunciando l’espulsione alla giovane rapper seguita su Instagram da quasi 90 mila utenti. Aurora se ne è andata visibilmente agitata, inveendo proprio contro Paolo Bosisio:

Cioè, raga, perché ho detto vaffancul0 me ne vado?! Glielo dico a lei, ma vaffancul0! Tanto me ne vado in bellezza, ok?

L’espulsione di Moska ha provocato le reazioni dei compagni, che in alcuni casi non sono riusciti a trattenere le lacrime (vedi tweet qui sotto). Lei, dal canto suo, si è congedata dal programma di Rai2 così:

Uscire dal collegio è brutto. Del Collegio mi mancheranno soprattutto i miei compagni. Non mi pento di nulla, è raro che io mi penta delle cose che faccio. (I miei compagni, Ndr) devono essere tutti una tigra che esce dalla giungla senza graffi. Io dalla giungla non sono ancora uscita, sono appena entrata!

Su Instagram Aurora poco fa ha pubblicato una storia nella quale risponde così a chi sui social sta esprimendo soddisfazione per la sua eliminazione: