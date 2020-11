Oggi, martedì 10 novembre 2020, torna alle 21.20 Il Collegio con la terza puntata stagionale. Ecco cosa succederà nel nuovo appuntamento con il docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia, che ha un grande seguito tra i giovanissimi (sette giorni fa nel target anagrafico 11-14 ha registrato uno share complessivo del 44,6%).

La terza settimana al Collegio Regina Margherita si aprirà con un’assemblea straordinaria di tutto il personale scolastico: la classe è in piena rivolta e il Preside vorrà capire dai colleghi chi siano gli elementi più indisciplinati. Quattro gli indiziati.

Presi i provvedimenti adeguati e ristabilito l’ordine, il Preside comunicherà alla Classe 1992 che dovrà assentarsi per recarsi a un convegno. Così la professoressa Petolicchio sarà chiamata ad assumere il ruolo di Preside Vicaria della scuola, riportando tra le mura domestiche alcune regole dell’ordinamento degli anni ‘60.

La conseguenza sarà una vera e propria insubordinazione da parte dei collegiati, assetati di vendetta, anche i più insospettabili. Durante le lezioni gli elementi di disturbo non sembreranno placarsi, al punto da arrivare a infastidire una parte della classe e innescare inevitabilmente lo scontro tra gli stessi studenti.

A questo punto la Preside Vicaria Petolicchio proverà a ristabilire l’ordine tra i banchi. Ci riuscirà e se sì, come?

IL COLLEGIO 2020, GLI STUDENTI IN GIOCO

Gli studenti della quinta edizione de Il Collegio ancora in gioco sono Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma) – Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia RM), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino FI), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia FG), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare – SA), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Usha Teoli (17, Piombino LI), Davide Vavalà (16, Bologna), Luca Zigliana (15, Zanico – BG), Simone Bettin (16, San Miniato, PI).

I professori sono Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Andrea Maggi (Italiano), Luca Raina (Storia e Geografia), Valentina Gottlied, (Educazione motoria), David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Paolo Bosisio (Preside), Carmelo Trainito (Breakdance), Roberta Barbiero (Storia e Geografia), Carlo Santagostino (Informatica), Patrizio Cigliano (Recitazione), Marco Chingari (Canto) e Roberta Sette (Educazione sessuale).

I sorveglianti sono Lucia Gravante e Massimo Sabet mentre il bidello è Enzo Marcelli.

Ricordiamo che la quinta stagione de Il Collegio è stata girata, nel rispetto dei protocolli, durante l’emergenza sanitaria da coronavirus e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il Collegio è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; la regia è affidata a Fabrizio Deplano.