Se ha avuto qualche défaillance nell’ultima edizione andata in onda, complice anche la saltellante programmazione nel palinsesto di Rai2, compreso il timido esperimento di mandare in prima visione una puntata su Rai play, il Collegio, giunto alla sua settima serie è nel palinsesto dell’intrattenimento prime time della prossima stagione tv. Nella programmazione del frivolo dipartimento guidato attualmente da Stefano Coletta, ha preso posto dunque ancora una volta il Collegio e da queste colonne vi diamo conto delle ultime notizie che giungono dal quartier generale di questa produzione televisiva d’intrattenimento.

Si parte dal quando, cioè su dove è stato appoggiato questo programma prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva guidata dal buon Marco Bassetti Banijay. La serata in cui è stato appoggiato il Collegio 7 è quella del martedì e la prima puntata è prevista -al momento- per martedì 27 settembre in prima serata su Rai2. Sono otto le puntate previste per l’edizione numero 7 del Collegio, dal 27 settembre e fino al 15 di novembre.

Passiamo alla seconda domanda, ovvero dove si svolgerà la settima edizione del Collegio. Al momento il programma avrà come location ancora un volta il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, ridente cittadina della provincia di Frosinone. Le riprese della settima stagione del Collegio si svolgeranno il prossimo mese di luglio, per una messa in onda, come detto, dl 27 di settembre (qui come partecipare).

Come sarà il Collegio 7? Sarà certamente una edizione rinnovata per veste e contenuti, mentre secondo quanto si apprende il programma sarà ambientato negli anni cinquanta, precisamente proprio nel primo anno di quel decennio, ovvero il 1950, come il titolo di un famoso album di Amedeo Minghi e anche del pezzo trainante di quell’LP, ovvero la bellissima canzone “1950” che Minghi portò a Sanremo 1983 :

Appuntamento dunque alla prima delle otto puntate del Collegio 7 per martedì 27 settembre 2022 in prima serata su Rai2, subito dopo Tg2-Post.