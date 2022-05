Sono aperti i casting de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 prodotto da Banijay Italia, arrivato alla sua settima edizione e diventato un programma televisivo cult e un appuntamento irrinunciabile per la cosiddetta Generazione Z.

All’interno del Collegio ogni anno si sviluppano nuove avventure, sbocciano i primi amori e s’innescano gli scontri con il corpo docenti. Le regole, infatti, sono sempre le stesse: preside, professori e sorveglianti rappresentano l’autorità, vanno ascoltati e rispettati. Massima è, infatti, la severità per il rispetto delle norme, con giornate scandite da studio e attività ricreative, il tutto accompagnato dall’assenza di cellulari, senza mamma e papà, lontani dalle comodità cui i giovani adolescenti di oggi sono abituati. I giovani si devono ambientare alle nuove regole e vivere secondo le indicazioni date dagli insegnanti e dal preside, concentrandosi sugli studio e sulla condotta all’interno dell’istituto.

Per i partecipanti al programma, sarà in arrivo una nuova sfida. I ragazzi selezionati per questa nuova edizione dovranno imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i loro coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il proprio telefono cellulare.

Dopo gli anni ’80 e gli anni ’70 protagonisti la scorsa stagione in quale anno sarà ambientata questa edizione 2022?

Per partecipare bisogna avere 14 anni e aver compiuto 17 anni al massimo da 6 mesi, come possiamo leggere dall’annuncio sulla homepage del sito:

Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, iscrivilo alle selezioni per Il Collegio!

È importante che l’invio della candidatura sia fatta da un genitore o da un tutore, per sottoporre la candidatura basta seguire le istruzioni cliccando su questo link.