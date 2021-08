Il Castello delle Cerimonie 2021 è pronto a stupirci con nuove feste e nuove avventure della famiglia Polese a partire dal 3 settembre nella seconda serata di Real Time (DTT, 31). Siamo alla quinta stagione de Il Castello delle Cerimonie, che nasce nell’ottobre del 2017 dopo la morte de Il Boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese, che aveva ispirato il format originale, di cui sono andate in onda cinque edizioni. La prima puntata del programma è andata in onda nel gennaio 2014 e ha subito attirato attenzioni e critiche: negli anni, però, il format – definito dai creatori un antrotainment – ha conquistato il pubblico per la capacità di raccontare con ironia un mondo che vive al di là delle telecamere.

Il Castello delle Cerimonie dove si trova?

Il Castello delle Cerimonie è il Grand Hotel La Sonrisa, che si trova nel comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. L’hotel, in grado di ospitare anche 4/5 cerimonie alla volta (come testimoniato in una nostra visita sul set) è situato nell’Agro Nocerino-Sarnese, vicino alla Costiera Amalfitana e a poca distanza dalla Costiera Sorrentina.

Il Castello delle Cerimonie 2021, quando inizia?

La quinta stagione va in onda da venerdì 3 settembre alle 23.34 (almeno) su Real Time.

Il Castello delle Cerimonie 2021, puntate

Non si sa ancora quante puntate andranno in onda nell’autunno 2021. Le registrazioni sono riprese col riavvio dei matrimoni e delle feste dopo lo stop determinato dalla Pandemia e sono continuate per tutta l’estate.

Il Castello delle Cerimonie, streaming

Il Castello delle Cerimonie 2021 è in streaming su Discovery+. Sull’OTT Discovery è possibile rivedere tutte le puntate di tutte le stagioni free on demand. Dalla fine di agosto, invece, gli abbonati ai servizi pay possono seguire in anteprima le puntate della nuova stagione.