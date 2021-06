Non bisogna aspettare ancora a lungo per la nuova edizione de Il Castello delle Cerimonie: siamo alla quinta stagione del docureality prodotto dalla B&B Film per Discovery, la quinta senza Don Antonio Polese, omaggiato dal titolo del format originale che ha debuttato nei palinsesti Real Time nel 2014. Dalla scomparsa di Don Antonio, avvenuta nel dicembre 2016, il programma ha cambiato nome ma non location – il Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate (NA) – né protagonisti, visto che al centro del racconto ci sono i festeggiati e le loro famiglie, accolti dalla numerosa famiglia Polese.

Diversamente da quanto annunciato questa mattina agli upfronts Discovery, le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie non andranno in onda da gennaio 2022, ma dal 3 settembre 2021 nella seconda serata del venerdì. Si rinnova quindi la tradizione della seconda serata wedding col traino di Bake Off Italia, che debutta proprio nel primo venerdì di settembre. Salvo variazioni, inoltre, le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie saranno disponibili in anteprima su Discovery+ una settimana prima del debutto su Real Time (DTT, 31).

Per partire a settembre, si annuncia un’estate di super-lavoro per la produzione: con lo sblocco ai matrimoni concesso dal Governo solo lo scorso 15 giugno e una stagione da far partire a inizio settembre, c’è da macinare cerimonie e montaggi. Considerato che ogni evento dura più o meno 24 ore e che ciascuna puntata non supera i 25′ il lavoro è arduo. Tanto più con le temperature proibitive di questo inizio estate e con le norme anti-Covid da rispettare: una delle sfide più dure per i programmi che raccontano feste, occasioni ludiche, ‘assembramenti’ familiari.

Il programma si è sempre presentato come un racconto ‘magico’ di un mondo fatato: vedremo se le conseguenze difficili del Covid – che hanno visto lutti a casa Polese, con la scomparsa dell’amata Donna Rita la scorsa estate, e che hanno fermato il settore degli eventi per quasi un anno – troveranno spazio nelle nuove puntate. Anche le fiabe più belle e romantiche possono avere dei momenti bui, e in questo programma non sono mancati: se c’è un esempio di ‘resilienza tv’ (anche se il termine non ci fa impazzire) è proprio Il Castello delle Cerimonie, riuscito a sopravvivere alla scomparsa del suo ispiratore e ad affrontare un blocco integrale del settore wedding ed eventi, senza fake.

Siamo pronti, quindi, a ritrovare il clima spensierato del Castello, con mascherine in pendant con gli outfit sfavillanti e con i tacchi 15, sempre con lo sguardo attento della documentazione ironica del costume e di un certo tipo di tradizioni che resistono anche al Covid. E un grande in bocca al lupo a tutti, in attesa delle nuove puntate, “sempre in buona salute e come il vostro cuore desidera“.