Che ne sarà de Il Castello delle Cerimonie?

In mancanza di nuove puntate, su Real Time è in arrivo la nuova stagione di “In cucina con Imma e Matteo”

Stop al Il Castello delle Cerimonie: questo sembra essere il destino di uno dei programmi più celebri – e amati – di Real Time. Sebbene La Sonrisa sia ancora aperta per effetto di una proroga decisa dal Consiglio di Stato, non ci sono troupe tra le sale e i giardini del Castello.

La vertenza legale continua

Da febbraio 2024, lo ricordiamo, il destino della Sonrisa – e dei suoi tanti lavoratori – è nelle mani del Comune, che dal canto proprio ha già deciso il ritiro delle licenze di ristorazione e di ospitalità alla struttura, condannandola di fatto alla chiusura.

Al momento, però, La Sonrisa continua a svolgere le proprie attività in virtù dei ricorsi presentati al TAR e al Consiglio di Stato: a inizio febbraio, infatti, il Consiglio è intervenuto prorogando le attività fino al 5 giugno, data nella quale il Tar Campania sarà nuovamente chiamato a pronunciarsi su un altro ricorso presentato dalla famiglia Polese. Ovviamente le principali preoccupazioni riguardano i tanti lavoratori, fissi e stagionali, che rischiano il proprio impiego, oltre al destino dell’indotto che ruota intorno alla struttura.

Niente riprese in corso al Castello delle Cerimonie

Di certo non sono in corso riprese per nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie. A quanto ci è dato sapere, non è stata richiesta al Comune di Sant’Antonio Abate alcuna specifica ‘autorizzazione’ per girare e realizzare nuove puntate in quella che oggi è (o almeno è previsto che sia) una sua proprietà (‘concessa’ temporaneamente ai Polese). Non essendoci state richieste, dal Comune non è potuto arrivare nessun formale ‘diniego’ a una nuova stagione di quella che può essere definita una ‘signature series’ di Real Time. D’altro canto, però, la decisione dell’Ente di ritirare le licenze alla struttura sembra già una risposta a un’ipotetica richiesta di ‘permessi’ per realizzare nuove puntate: per il Comune, La Sonrisa, in fondo, dovrebbe essere già chiusa. Confidiamo, però, nella continuazione delle attività. E della serie.

Con una situazione ancora ‘in divenire’ è complicato immaginare nell’immediato una nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie: certo, il danno maggiore è legato alla condizione, delicatissima, dei lavoratori che per anni hanno fatto funzionare La Sonrisa come un orologio svizzero, accogliendo centinaia di ospiti al giorno e facendo sentire tutti “lord”, come amava ripetere don Antonio Polese, grazie alla loro professionalità e grazie alla cura del dettaglio garantita dai Polese.

Il Castello delle Cerimonie in tv

Ma, televisivamente parlando, si può riconoscere un danno non di poco conto anche per i palinsesti di Real Time, che hanno ne Il Castello delle Cerimonie uno dei format di maggior successo, ad altissima ‘sfruttabilità’. E sarebbe anche bello rivedere su Discovery+ le prime stagioni de Il Boss delle Cerimonie, quelle più ‘croccanti’, anche più ‘naive’, che hanno fatto conoscere al grande pubblico le tradizioni ‘locali’ e i loro eccessi, che hanno divertito anche con i siparietti di (Nino) Davide e di Ferdinando, oggi in prima linea in difesa del proprio lavoro e della professionalità di tanti.

Per adesso gli appassionati del Castello possono contare solo sulle nuove puntate di In cucina con Imma e Matteo, dal 12 aprile su Discovery+ (e se non avete mai visto quel programma, fatelo). Noi però non possiamo che rinnovare un invito, quasi un appello, sicuramente da fan del programma (ma a conoscenza del territorio e le sue macroscopiche contraddizioni): non toglieteci il Castello delle Cerimonie e lasciate che la sua ‘magia’ continui, davanti e dietro le telecamere. Col lavoro e con la dignità delle persone non si può scherzare.