Non c’è stagione tv senza Il castello delle cerimonie (ringraziando il Signore e Real Time). Siamo arrivati all’undicesima stagione, contando – ovviamente – quelle indimenticabili con Don Antonio. Ma la Regina del Castello, Donna Imma, e l’insostituibile consorte Matteo hanno saputo amministrare l’eredità del Boss e fare del Castello uno dei luoghi più amati della tv (e non solo).

Tutto pronto, quindi, per la settima stagione de Il castello delle cerimonie: vediamo un po’ cosa ci aspetta in questo nuovo ciclo di appuntamenti.

Quando va in onda Il Castello delle Cerimonie 2023?

Le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie vanno in onda il venerdì sera alle 22.40 circa su Real Time (DTT, 31) dall’8 settembre.

Il Castello delle Cerimonie 2023, le puntate

Il Castello delle Cerimonie 7 è composto da 15 puntate da 30′. Le puntate sono realizzate da B&B Film per Warner Bros. Discovery.

Il Castello delle Cerimonie 2023, prima puntata 8 settembre: le nozze di Noemi e Dennis

A inaugurare la settima stagione ci sono Noemi e Dennis, già giovanissimi genitori che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con un vero matrimonio napoletano all’insegna del cibo abbondante e della musica neomelodica. Sono ben cinque i cantanti che hanno ingaggiato per rendere la loro giornata indimenticabile, per sé per gli ospiti e anche per Matteo… Nella ‘line-up’ degli ospiti musicali ci sono, tra gli altri, Anthony, Enzo Barone e Kekko Dany.

Dove posso vedere Il Castello delle Cerimonie live e in streaming?

Le puntate vanno in onda, come detto, su Real Time nella seconda serata del venerdì, dopo la consueta puntata di Bake Off Italia, e sono disponibili on demand su Discovery+. Gli abbonati alla piattaforma possono vedere le puntate in anteprima.

Dov’è Il Castello delle Cerimonie?

Il vero ‘castello’ è il Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate (NA). La struttura è di proprietà della famiglia Polese.

Donna Imma e Matteo sono diventati nonni

A proposito dei Polese, come noto alcuni dei membri della famiglia sono personaggi ricorrenti nella serie: da Zio Sabatino e i suoi pony pomellati alla cugina Maria Paola, passando per i figli di Matteo e Imma (su tutti Antonio jr di cui abbiamo seguito per un po’ la ricerca di una strada alternativa da quella di ‘erede al trono’). Il maggiore di casa Polese, Pasqualino, si è sposato qualche tempo fa e ora ha avuto un figlio, cui è stato dato il nome di Matteo, come il nonno. Proprio i preparativi per le nozze del primogenito e la nascita del primo nipotino di Imma e Matteo sarà una delle ‘storyline’ di questa settima stagione.