Il Castello delle Cerimonie in lutto: addio a Donna Rita, vedova del Boss delle Cerimonie

Di Giorgia Iovane mercoledì 26 agosto 2020

La moglie di Don Antonio Polese era ricoverata al Cotugno per Coronavirus.

Il pubblico tv l'ha conosciuta prima come l'amata moglie e poi come vedova davvero inconsolabile di Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie: Donna Rita Greco, in Polese, è morta oggi, mercoledì 26 agosto, all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da un paio di settimane per coronavirus. Donna Rita era infatti tra i contagiati del cosiddetto 'focolaio' di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, nato proprio a La Sonrisa da alcuni membri della famiglia Polese di ritorno da Milano risultati positivi ai tamponi. Donna Rita aveva 80 anni e soffriva da tempo di altre patologie: le sue condizioni di salute si sono aggravate nella mattinata e poco dopo è arrivata la notizia della sua scomparsa. Sarebbe, invece, ancora ricoverato il genero, Matteo Giordano, marito di Imma, in attesa però del secondo tampone negativo che ne accerterebbe la guarigione e l'ormai prossimo ritorno a casa.

Madre di Imma Polese, ora protagonista della serie ormai cult di Real Time Il Castello delle Cerimonie, Donna Rita è stata una delle grandi protagoniste del programma grazie alla lunga storia d'amore con Don Antonio, sposato quando era giovanissima e al quale è rimasta accanto fino alla fine - avvenuta nel dicembre 2016 -, e anche grazie alla sua abilità in cucina. I suoi pranzi erano diventati un must della serie, tanto da conquistarsi una 'collection' web con le sue ricette e da diventare oggetto con le sue tradizioni di un programma a sé stante, In cucina con Imma e Matteo, prossimamente su Food Network.

Intanto l'inizio della nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie è previsto per venerdì 4 settmbre in seconda serata su Real Time: chissà che la rete non pensi a uno spostamento visto il lutto recente - anche se la vediamo difficile con i palinsesti ormai programmati -, mentre appare davvero impossibile che il programma dedichi una puntata ai funerali, considerati i protocolli anti-Covid in vigore. Una puntata 'omaggio' però ce l'aspettiamo e ce l'auguriamo: magari un best-of dei momenti di Don Antonio e Donna Rita, insieme. La favola del Castello è davvero difficile da portare avanti in questo 2020, vero 'annus horribilis' per la 'regina' del Castello delle Cerimonie, ma siamo certi che Imma e Matteo riusciranno ad andare avanti. E noi li seguiremo.