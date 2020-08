Il Castello delle Cerimonie non chiude: la nuova stagione al via il 4 settembre

Di Giorgia Iovane giovedì 6 agosto 2020

Il Castello delle Cerimonie non chiude: in corso le riprese della nuova stagione, tra cerimonie sempre 'too much' e le feste private di Casa Polese.

Se c'è una cosa alla quale Real Time ha deciso di non rinunciare anche in una stagione televisiva complicata come questa, segnata da una pandemia mondiale, è il calore de Il Castello delle Cerimonie: come annunciato anche in occasione degli upfront Discovery, sono in corso le riprese della nuova stagione del docureality (anzi 'antrotainment') targato B&B Film, che debutterà su Real Time (DTT, 31) nella seconda serata di venerdì 4 settembre (subito dopo la prima di Bake Off Italia, per intenderci).

I fans del programma possono quindi stare molto tranquilli: fonti di Real Time hanno confermato che non solo sono in corso le riprese delle nuove puntate, ma non si pensa affatto a una sospensione del programma, che ha infatti una 'data di rilascio' ufficiale. Chi mastica di televisione, peraltro, sa bene che alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione i vertici Discovery hanno speso per il programma e per i suoi protagonisti parole di grande stima: il format è tra i maggiori successi di pubblico del canale e cancellarlo sarebbe davvero un controsenso. Tanto più che, come emerso proprio dagli upfronts 2020-2021, la Famiglia Polese quest'anno raddoppia: oltre all'appuntamento con le cerimonie su Real Time, in autunno debutterà anche un nuovo programma per Food Netwoek, In cucina con Imma e Matteo, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche settimana fa.

Intanto, come detto, le troupe della B&B Film sono alle prese con la realizzazione delle nuove puntate: il Grand Hotel La Sonrisa, aka Il Castello, ha ripreso la propria attività dopo lo stop imposto dal lockdown. Nelle nuove puntate, quindi, avremo modo di vedere feste e cerimonie registrate prima dell'entrata in vigore dell'ormai famigerato DPCM del 4 marzo 2020, ma anche eventi celebrati nelle 'nuove forme' dettate dalle norme di sicurezza anti-Covid.

Se le feste al Castello continuano, con e senza telecamere, anche i Polese hanno deciso di mostrarsi al proprio pubblico nelle ricorrenze di famiglia: come già anticipato, le Feste di Casa Polese saranno uno dei fili narrativi portanti di questa nuova stagione e le occasioni per ritrovarsi tutti insieme, e tutti più che congiunti, non mancano. Dal grande evento che è sempre stato il 13 giugno, Festa di Sant'Antonio - nel nome del Boss Don Antonio Polese, dei nipoti e anche della cittadina che accoglie il Castello -, alle gite capresi (altro must fin dai tempi di Don Antonio) per arrivare alla sacrosanta celebrazione del Ferragosto. Nel mezzo anche uno degli eventi di punta dell'anno 2020 della 'coppia reale', ovvero il 30° anniversario delle nozze di Imma e Matteo, festeggiato lontano da tutti in quel di Amalfi, con romantica cena a lume di candela e vista sulla Repubblica Marinara dai terrazzi del Grand Hotel Convento (già noto come l'Hotel dei Cappuccini per chi bazzica la Costiera). Una giornata di coccole raccontata da Imma e Matteo con dei 'teaser' sui loro social e che vedremo da settembre su Real Time.

Altro che chiusura.