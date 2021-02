Il Cantante Mascherato, Giraffa eliminata: è Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è Giraffa. Lo svelamento arriva al termine del terzo appuntamento de Il Cantante Mascherato, dopo che già a inizio puntata a dover svelare la propria identità era stata Tigre Azzurra, sotto la quale si celava Mauro Coruzzi. Giraffa, che nel corso delle varie puntate si è esibita con canzoni molto lontane dalla musica lirica cantata da Katia Ricciarelli, ha da subito saputo farsi apprezzare, anche se sui social, fin dal prima puntata, è parsa una delle maschere più semplici da indovinare.

Riepiloghiamo un attimo le supposizioni che invece ha fatto nel corso delle puntate la giuria riguardo il suo nome.

Prima puntata

Francesco Facchinetti: Rita Pavone

Patty Pravo: Ambra Angiolini

Flavio Insinna: Vladimir Luxuria

Costantino della Gherardesca: Orietta Berti (già l’anno scorso sotto la maschera di Unicorno)

Caterina Balivo: Donatella Rettore

Seconda puntata

Francesco Facchinetti: Raffaella Carrà

Patty Pravo: Katia Ricciarelli

Flavio Insinna: Katia Ricciarelli

Costantino della Gherardesca: Donatella Rettore (nome fatto la settimana prima da Caterina Balivo)

Caterina Balivo: Katia Ricciarelli

Già settimana scorsa più della metà della giuria era approdata, come si può vedere, al nome poi rivelatosi corretto, ma la maschera, molto amata proprio dai giurati, è riuscita a passare indenne anche il secondo appuntamento. Questa sera, complice ancora una volta la doppia eliminazione, non ha potuto che rivelare la propria identità sul grido di “giù la maschera” (qui lo svelamento), dopo aver perso lo spareggio contro Lupo.

Ecco quali nomi aveva fatto questa sera la giuria dopo l’esibizione di Giraffa sulle note della canzone de Lo Stato Sociale Una vita in vacanza:

Francesco Facchinetti: Raffaella Carrà

Patty Pravo: Katia Ricciarelli

Flavio Insinna: Ivana Spagna

Costantino della Gherardesca: Katia Ricciarelli

Caterina Balivo: Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è reduce dall’esperienza televisiva della scorsa estate al fianco di Pierluigi Diaco in Io e Te, mentre in passato, come alcuni ricorderanno, aveva partecipato come concorrente in un reality come La Fattoria.