Oggi, martedì 8 febbraio 2022, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

La terza edizione del programma avrà inizio venerdì 11 febbraio 2022, in prima serata.

Anche in quest’edizione de Il Cantante Mascherato, 12 personaggi si sfideranno attraverso performance canore, eseguite, però, in forma anonima, nascosti interamente all’interno di una maschera. La giuria presente in studio e il pubblico da casa dovrà scegliere il vincitore di ogni manche e provare ad indovinare chi si cela dietro ogni maschera. Il compito verrà agevolato da una serie di indizi che verranno svelati nel corso delle puntate. L’identità dei concorrenti verrà svelata solo al momento dell’eliminazione.

La giuria sarà composta da Arisa, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.

Il pool investigativo, invece, sarà guidato da Sara Di Vaira e Vito Coppola.

Simone Di Pasquale, invece, prenderà il posto di Raimondo Todaro per quanto riguarda le coreografie.

Le maschere di quest’edizione, invece, sono la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino.

Altre novità di quest’edizione sono state svelate da Milly Carlucci nel corso di una recente intervista rilasciata a Da noi… a ruota libera.

Il Cantante Mascherato: la conferenza stampa in tempo reale

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato Endemol Shine Italy, la conduttrice Milly Carlucci e il cast fisso di quest’edizione, Arisa, Caterina Balivo, Flavo Insinna, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Vito Coppola e Francesco Facchinetti.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.