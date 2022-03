Anche Pesciolino rosso è fuori dai giochi, Il cantante mascherato 3 svela così la seconda e ultima maschera della quarta puntata. E’ Vladimir Luxuria la protagonista della maschera indovinata ancora una volta da Caterina Balivo che, a questo punto, manterrà la maschera d’oro anche per la prossima puntata in onda venerdì prossimo, 18 marzo 2022.

Certamente l’identità di Vladimir è stata molto più complicata da indovinare rispetto al Pastore maremmano svelato all’inizio dell’appuntamento condotto da Milly Carlucci.

“Mi piace giocare nel mio mondo pieno di colori, io appartengo al mare, le mie radici sono lì. Mi ha sempre spaventato la cattiveria nel mondo, la stupidità, io l’ho sempre combattuta e spesso l’ho vinta” così Vladimir Luxuria nel suo ruolo aveva lasciato qualche indizio sul suo conto.

Su di Pesciolino rosso pendevano quattro ipotesi diverse da parte della giuria. Oltre la Balivo che ha azzeccato in pieno, Iva Zanicchi ha pensato di puntare su Sandra Milo (a proposito, tanti auguri di Buon Compleanno!); Flavio Insinna – dopo aver citato anche lui Vladimir Luxuria al termine della prima esibizione – si è spostato su Elisa Isoardi, mentre Francesco Facchinetti ha ipotizzato il nome più twittato nell’arco della serata per l’impressionante somiglianza vocale: Luciana Littizzetto (ma ricordiamo che le voci sono particolarmente alterate proprio per depistare le indagini il più possibile).

“Ho vissuto un’esperienza bellissima, magica ed è veramente stato un trip mentale nascondermi e non doverlo dire a nessuno. Mi avete fatto vivere dei momenti meravigliosi. Grazie alla giuria e in particolare a Flavio Insinna che non ha mai sbagliato sul mio conto. Questa è l’unica maschera che io ho mai indossato nella mia vita” così ha salutato il programma.

Non passa inosservato l’incrocio degli impegni che coinvolgeranno proprio Vladimir Luxuria. Lo smascheramento avviene proprio a meno di 10 giorni dall’inizio della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, dove lei sarà nuovamente opinionista accanto a Nicola Savino (come da TvBlog anticipato).