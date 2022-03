Un’altra maschera è stata svelata a Il cantante mascherato. E’ accaduto durante l’inizio della quarta puntata del programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo spareggio tra le due maschere Pastore maremmano e Drago ha dato il suo verdetto: Drago per l’ennesima volta è riuscito a superare il pericolo dell’eliminazione. Sotto la maschera di Pastore maremmano c’era Riccardo Fogli.

I giudici e il pubblico a casa hanno avuto pochi dubbi su chi fosse l’artista celato sotto le vesti del maremmano, diversi indizi hanno lasciato il via libera alla conferma del nome del cantante, celebre per il suo brano “Storie di tutti i giorni“. Già dal suo filmato di presentazione ha detto:

Amo svegliarmi un minuto prima dell’alba perché ogni giorno che nasce è un regalo di Dio e della natura. Io vivo immerso nella natura. Ho scelto questa maschera perché mi somiglia, perché io amo il silenzio. Non ho mai abbandonato il mio gregge e, se l’ho fatto, con tanto dolore e con il coraggio di non guardarmi mai indietro. Nella mia vita ho fatto tanti lavori per aiutare la mia famiglia perché eravamo poveri, molto molto poveri. La mia infanzia è stata bellissima perché mamma non ci ha mai fatto sentire inferiori.

La giuria formata da Caterina Balivo, Iva Zanicchi (in sostituzione di Arisa, impegnata a Pechino per cantare l’inno delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026), Flavio Insinna e Francesco Facchinetti è un coro unanime: Riccardo Fogli si cela sotto la maschera del pastore Maremmano: “Quando pensavano fossi Piero Pelù ho pensato di cantare come lui, ma è stato faticosissimo. È difficile perché ero entrato nel personaggio, mi ero portato un albero a casa e la notte abbaiavo” ha detto il cantante una volta smascherato: “E’ stato comunque bellissimo” ha concluso salutando tutti.