Procede spedito il cammino di questa quarta edizione de Il cantante mascherato, lo spettacolo musicale in salsa gialla diretto e condotto da Milly Carlucci che da quattro settimane occupa lo slot del sabato sera di Rai1, in una missione suicida contro una corazzata rodatissima qual è Amici di Maria De Filippi. Il programma di Canale 5, che dopo aver reso celebri i suoi ragazzi attraverso tutto il percorso dall’autunno ad ieri nel pomeriggio dell’ex Telemilano, ora ha messo in piedi questo serale che è diventato uno show per tutti, unendo i ragazzi fans dei concorrenti del programma, ai telespettatori più attempati, ingolositi dagli ingredienti messi in campo da Maria, a partire da Cristiano Malgioglio che, come dimostrato in Tale e quale show, da il meglio di se nel ruolo di giurato (meno in quello di padrone di casa, come si è visto in Mi casa es tu casa).

Sabato sera dunque è il momento della semifinale di questa edizione de Il cantante mascherato, prologo di quel che accadrà la settimana dopo, quando si chiuderà con la finale il percorso televisivo del programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Ma quali saranno dunque gli ingredienti della quinta puntata del programma di Rai1?

Certamente uno di questi sarà un faccia a faccia fra papabili occupanti delle maschere di questo programma, nella fattispecie sabato sera vedremo un faccia a faccia fra Tullio Solenghi e Massimo Lopez, due amici nella vita e nello spettacolo, sono stati due dei tre componenti del celebre Trio, insieme all’indimenticabile Anna Marchesini. Ma gli ingredienti più importanti della puntata di sabato 15 aprile 2023 del Cantante mascherato saranno sei duetti che vedranno le maschere in gara di questo programma esibirsi con sei artisti.

Siamo in grado di annunciarvi i protagonisti di questi sei duetti e con quale canzone si esibiranno. Vedremmo dunque il Criceto duettare insieme a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ne “O’ surdato innammurato“. Quindi il Cavaliere con Spagna nel mitico pezzo disco-music “Easy lady“. Ancora lo Squalo con i Cugini di campagna con l’immancabile “Anima mia” e poi il Ciuchino con Mietta in “Vattene amore” e per chiudere Stella o Scoiattolo (scopriremo nella puntata di sabato chi va avanti fra loro due) con Anna Tatangelo in “Essere una donna”.

Appuntamento dunque con la semifinale de Il cantante mascherato 4 sabato sera 15 aprile 2023 subito dopo I soliti ignoti, con Milly Carlucci, in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma.