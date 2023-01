Loretta Goggi a Malgioglio: “Se non parli di Maria De Filippi ti senti male” E Carlo Conti cita C’è posta per te (video)

Carlo Conti, ancora una volta, grande esempio di fair play. Stasera, durante l’ultima puntata di ‘Tali e quali’, il conduttore ha dato prova (come se ce ne fosse bisogno) di grande sportività professionale nei confronti di quella che considera la ‘sorellina’ televisiva, Maria De Filippi (sua dirimpettaia con ‘C’è posta per te’) che, qualche anno, ha voluto al proprio fianco al Festival di Sanremo.

Cristiano Malgioglio che, per ben due volte, nell’ultimo anno, è stato ospite di ‘Amici‘ in qualità di giudice delle gare di canto tra gli allievi della scuola, ha tirato in ballo, la presentatrice, che, a suo dire, ha saputo valorizzare il talento di Michele Bravi (tra le imitazioni della serata) prendendolo sotto la sua ‘ala protettiva’. E’ stata, infatti, la De Filippi a volerlo, nel non troppo lontano 2017, come tutor. In diverse occasioni, il giovane cantautore è stato invitato per promuovere i nuovi singoli in uscita.

Vediamo cosa ha detto stasera il paroliere di Mina, Ornella Vanoni ed Iva Zanicchi durante lo scambio di battute con Loretta Goggi:

Goggi: “Se non parli di Maria ti senti male”

Malgioglio: “Mi viene spontaneo, ragazzi. E’ normale cari autori”.

Goggi: “E’ una grandissima”

Carlo Conti cita C’è posta per te a Tali e quali

La pronta reazione di Conti (consapevole di non avere speranze contro un’invincibile armata) conferma l’esistenza di una stima, di un affetto che vanno oltre le logiche televisive legate alla sfida del sabato sera. Tanto da concedersi il lusso di citare la già trionfante concorrenza di Canale 5:

Conti: “Voglio mandare una lettera a C’è posta per te per prendere Malgioglio”.

Chapeau.