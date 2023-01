La partenza è prevista per sabato 18 marzo 2023 per sei puntate, con finale prevista tre giorni prima della Festa della liberazione e San Marco evangelista. Il riferimento è per lo spettacolo musicale Il cantante mascherato che andrà in onda per la quarta volta su Rai1, stavolta posizionato il sabato sera contro il serale di Amici che dovrebbe partire proprio il 18 marzo oppure una settimana prima per la gioia di Antonella Clerici che l’11 marzo condurrà su Rai1 la “finalina” di The voice kids.

Insomma il Cantante mascherato 4 sta già navigando nei perigliosi mari dei media italiani e pare sia successo -a questo proposito- un bel pastrocchio innescato da una anticipazione dello storico blog intitolato e altresì guidato da Davide Maggio. Questo blog infatti ha pubblicato qualche ora fa una notizia per cui fra i mascherati di questo spettacolo musicale sarebbe stata arruolata Valeria Marini. In effetti a TvBlog risulta vero che Madame baci stellari sia stata contattata dalla Endemol, che amabilmente aiuta Rai nella produzione di questo programma, per far parte del gruppo di concorrenti della quarta edizione di questo programma d’intrattenimento.

Siamo costretti ad aggiungere però che la presenza di Valeria Marini al Cantante mascherato 4 sarebbe saltata, visto che alla produzione del programma non è piaciuta affatto l’anticipazione diffusa dal web. D’altronde uno dei punti cardine del Cantante mascherato è proprio la segretezza dei vip mascherati, quindi coloro che si occupano della confezione di questo varietà davvero si sono tutti arrabbiati di questa -vera- anticipazione uscita.

Niente Valeria Marini dunque nel cast di concorrenti del Cantante mascherato 4, chissà però che la signora possa essere “recuperata” in qualche modo come “mascherata per una notte”, figura omologa al ballerino per una notte di Ballando con le stelle. Tutto questo lo scopriremo solo strada facendo insieme al team di investigatori di questo programma formato da Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Flavio Insinna e Iva Zanicchi, a cui se ne potrebbe aggiungere un quinto prossimamente.

L’appuntamento quindi per la prima delle sei puntate del Cantante mascherato 4 è per sabato 18 marzo in prima serata su Rai1 dopo la consueta, imperdibile ed insostituibile puntata dei Soliti ignoti di messere Amadeus.