Partenza davvero con il botto per la prima puntata della terza edizione di Voice senior, andata in onda venerdì sera su Rai1. Battuta nettamente la fiction Fosca Innocenti 2 con un dato medio del 23,27% di share e 3.777.249 telespettatori e oltre 9 milioni contatti, facendo registrare oltre 4 punti in più rispetto alla prima puntata della seconda serie di questo talent show. Che il programma stia conquistando sempre di più un pubblico di affezionati si capisce anche dal dato di permanenza che cresce di quasi 2 punti rispetto allo scorso anno, toccando il 40,9%. Voice senior dunque ha centrato l’obbiettivo, buon segno per il fratellino che sta per nascere, quel The Voice kids in arrivo a marzo sempre su Rai1.

Come anticipato a suo tempo da queste colonne, arriverà su Rai1 The Voice kids, ovvero la versione per minorenni di The Voice. Saranno due puntate, una di blind auditions più la finale, che andranno in onda di sabato sera a marzo su Rai1, subito dopo la finale di Voice senior 3, prevista in diretta sulla prima rete della televisione pubblica venerdì 3 marzo subito dopo la consueta puntata di Soliti ignoti il ritorno. Il giorno dopo infatti, sabato 4 marzo andrà in onda la prima delle due puntate di Voice kids 2023 con le audizioni al buio dei piccoli protagonisti di questo nuovo talent, sempre condotto da Antonella Clerici.

Vi abbiamo già dato conto delle notizie che riguardano i coach coinvolti in The Voice kids, con le conferme di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino e secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, si era detto dell’ingresso di Elettra Lamborghini come quarto coach. Cosi però pare non sarà, complice anche probabilmente l’ottima alchimia che si è instaurata fra i quattro coach di Voice senior 3 con l’ ingresso dei Ricchi e poveri nella squadra del programma, oltre al successo in ascolti, è stato deciso di confermare il celebre duo canoro formato da Angela e Angelo anche per l’edizione Kids di Voice.

Si va dunque verso la conferma dei Ricchi e poveri come coach anche per Voice kids, insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, programma come detto la cui prima puntata è prevista per sabato 4 marzo in prima serata, subito dopo Soliti ignoti il ritorno, naturalmente su Rai1 e ovviamente con la conduzione di Antonella Clerici.