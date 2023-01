Ve l’ha annunciato TvBlog qualche tempo fa, sta planando su Rai1 la prima edizione di Voice kids, la versione giovanissima del celebre talent show, il cui adattamento più maturo è in arrivo su Rai1 dal prossimo 13 di gennaio. Esattamente come accade con Voice senior la conduzione di Voice kids è stata affidata alla bionda fatina del mezzogiorno di Rai1 Antonella Clerci e pure scontata è stata la scelta di continuità della giuria di Voice senior che sarà trapiantata nella versione da minorenni di questo talent show musicale.

Rivedremo infatti ancora una volta in campo, o per meglio dire, sulle soffici poltrone rosse degli studi milanesi della Rai Spa Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ed il buon Clementino, non ci saranno invece i Ricchi e poveri, annunciati in anteprima sempre da TvBlog, che pare stiano facendo faville nelle registrazioni in corso del programma, perchè impegnati, quindi avremo un quarto giudice-coach sulla poltrona rossa di Voice kids che non saranno Angelo e Angela.

A fianco di Loredana, Gigi e Clementino la produzione di Voice kids ha deciso di portare una cantante ed un volto noto al pubblico giovane e frequentatore del web e dei social network, come naturalmente lo sono i ragazzi che prenderanno parte al programma in veste di concorrenti. Dopo aver vagliato tutta una serie di nomi, la scelta è caduta su di un volto che risponde appieno a queste caratteristiche, si tratta della bella e brava Elettra Lamborghini. Ma perchè fra tante pretendenti e anche probabilmente più titolate, la scelta è caduta su questo personaggio ?

Elettra conosce già il meccanismo del programma, avendola vista proprio a Voice of Italy nel 2019 nelle vesti di coach e più recentemente all’Isola dei famosi in veste di ficcantissima opinionista ed ancora più recentemente alla conduzione del varietà di Nove Only fun comico show insieme al duo comico dei PanPers. Ora è il momento per Elettra, che durante queste feste natalizie è volata a Dubai per inaugurare un ristorante aperto dalla sua famiglia, di tornare sulla poltrona rossa per giudicare stavolta però il talento dei ragazzi della prima edizione di Voice kids, la cui messa in onda è al momento appoggiata nei primi due sabati del prossimo mese di marzo naturalmente su Rai1, dopo la finale di The voice senior.