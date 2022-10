E’ in onda, da molti anni, in parecchie nazioni e sta per sbarcare anche in Italia. Il riferimento a The Voice kids, la versione per minorenni del noto talent show ideato da John De Mol. Lo sbarco di questa versione di The Voice potrebbe avvenire il prossimo anno e nel caso ad ospitarla sarà proprio Rai1 che già da due stagioni è la casa della versione “over” di questo talent show canoro, denominata come noto The voice senior.

The Voice kids dovrebbe andare in onda dunque su Rai1, nelle prime serate -probabilmente- del sabato della prima rete della televisione pubblica, dal mese di marzo. La messa in onda sarebbe prevista dopo la fine della terza edizione di The voice senior, spettacolo questo, prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Fremantle, la cui partenza è prevista nei venerdì sera della Rete 1 della Rai a partire dal 13 gennaio 2023, con una giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, con l’innesto dei due “Angeli” dei Ricchi e poveri, come anticipato da queste parti.

Così come accade per The voice senior, anche per The Voice kids è prevista la conduzione di Antonella Clerici, sui coach si sta ancora discutendo, anche se sarebbe vantaggioso portarsi dietro i coach che hanno occupato le poltrone girevoli nella versione “senior” dello spettacolo musicale, ma su questo tema c’è tempo, tanto tempo.

The Voice kids sta andando in onda ed è andato in onda in parecchi paesi del mondo, citiamo fra gli altri, Albania, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Malta e naturalmente Olanda. Il programma dunque sarebbe previsto per la messa in onda il mese di marzo, per ora collocato il sabato sera dal 4 marzo, per due puntate, successivamente il sabato sera sarà occupato dalla nuova edizione del Cantante mascherato, probabilmente per cinque emissioni. Al momento il varietà diretto e condotto da Milly Carlucci è appoggiato al 18 marzo 2023, ma come sapete i palinsesti sono cosa mobile.

Appuntamento dunque, se tutto andrà in porto, con Antonella Clerici e la prima versione italiana di The Voice kids nei sabati sera di marzo, subito dopo I soliti ignoti naturalmente su Rai1.