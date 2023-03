Il cantante mascherato 2023 ed il “mascherato per una notte” della prima puntata

Sabato sera dunque è la volta del debutto di questa quarta edizione de Il cantante mascherato che conquista il sabato sera di Rai1 in diretta concorrenza con l’eterna rivale -mediatica- di Milly Carlucci, ovvero Maria De Filippi ed il suo vero programma del cuore, ovvero Amici. Il serale del popolare spettacolo musicale di cui fra poche ore verrà registrata la prima puntata, con relativi spoiler incorporati come da tradizione, che debutta in onda sabato sera subito dopo la consueta edizione di Striscia la notizia. Il cantante mascherato pure debutta sabato 18 marzo 2023 con questa nuova serie ricca di novità.

Naturalmente la novità dei nuovi cantanti mascherati che si nasconderanno sotto le nuove maschere presentate da Milly Carlucci è la più importante, ma accanto ad essa abbiamo due assolute new entry nel team di investigatori, ovvero Christian De Sica e Serena Bortone e la promozione ad investigatrice di ruolo per Iva Zanicchi, con le conferme di quei due vecchi volponi chiamati Insinna Flavio e Facchinetti Francesco. Ma non è tutto.

Una novità di questa edizione 2023 de Il cantante mascherato sarà il “mascherato per una notte“, versione mascherata del ballerino per una notte di Ballando con le stelle. Nel corso di ciascuna delle sei puntate di questa serie sarà presente un gioco nel gioco. All’interno di un enorme contenitore rosso a forma di cuore, che potete già vedere nella copertina di questo post, si vedranno le ombre di alcuni personaggi misteriosi, si dovrà indovinare chi sono e già sono stati svelati i nomi di cinque coppie da Milly Carlucci, ospite nelle scorse ore di Vita in diretta, fra le quali si cela la coppia di mascherati per una notte della prima puntata di questo varietà.

Già perchè si tratta di una coppia formata da genitore e figlio. Le cinque coppie lanciate da Milly Carlucci fra le quali si nasconde quella che sarà dentro il grande cuore rosso di sabato, sono formate da Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio con LDA, Stefania e Amanda Sandrelli, Romina Power con Yari Carrisi, e Alessandro e Leo Gassman.

Il meccanismo

Il primo investigatore che indovina la reale identità della coppia dei mascherati per una notte avrà la “maschera d’oro”. Avrà quindi la possibilità a suo insindacabile giudizio di provare ad indovinare una delle maschere, se la indovina la smaschera immediatamente, se invece non la indovina di fatto la qualifica alla puntata successiva. Chi è la coppia che veramente sarà nascosta dentro il grande cuore rosso di sabato sera su Rai1?

Lo scopriremo durante la prima puntata, rigorosamente in diretta, dell’edizione 2023 de Il cantante mascherato, sabato 18 marzo 2023, con Milly Carlucci, ovviamente su Rai1.