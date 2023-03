Il cantante mascherato 2023 ed i primi spoiler via social

Sabato 18 marzo 2023 parte la sfida fra i due varietà delle due reti ammiraglia della televisione italiana, Rai1 e Canale 5, Amici di Maria De Filippi e Il cantante mascherato. Amici ha da poco scoperto le carte relative ai giurati del suo serale, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè e Il cantante mascherato ha già da tempo fatto sapere i nomi dei suoi 5 investigatori, ovvero Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone a cui si aggiungono i due confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Grande fermento dunque nei team delle due trasmissioni per farsi trovare pronti per il 18 marzo. Dal quartier generale guidato da Milly Carlucci attraverso un video postato sull’account ufficiale Instagram del popolare show prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, si scorgono alcuni spoiler relativi a questa edizione 2023 del varietà del sabato sera della prima rete Rai.

In quel video lanciato oggi sul profilo Instagram del programma di Rai1 si intravedono (errore o strategia comunicativa?) attraverso dei foglietti sparsi sul tavolo di lavoro, alcuni nomi che potremmo agganciare ad uno dei momenti nuovi dello show di Rai1, ovvero quello del “cantante mascherato per una notte” (celato dietro ad una maschera a forma di cuore e che si svelerà la sera stessa) che in qualche modo ricorda il classico “ballerino per una notte” di Ballando con le stelle. Da quel video abbiamo intravisto alcuni nomi, fra i quali quelli di Massimo Ranieri, di un certo Gigi, che potrebbe essere Gigi D’Alessio e ancora quello di Ornella, che potrebbe essere Ornella Vanoni e ancora il nome di Morgan, quindi quello di Patty, che potrebbe essere Patty Pravo, lei per altro già investigatrice di questa trasmissione. Poi si intravede pure un “Bo” che potrebbe essere relativo -chissà- al cantante Bobby Solo.

Svelate anche le maschere di questa edizione 2023 de Il cantante mascherato, ovvero Cigno, i Colombi, Criceto/Cricetina, Stella, Squalo, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino, Cavaliere veneziano e Scoiattolo nero. Ad ogni maschera verrà assegnata una canzone e sempre dal video di cui sopra si sono intravisti già i titoli di alcuni pezzi delle prime due puntate. Sempre da quel video si scorgono i titoli di “Certe notti“, di “Erba di casa mia“, di “La voce del silenzio“, quindi di “Mentre tutto scorre“, di “Noi due nel mondo nell’anima“, oltre ad un medley dedicato al grande Elvis Presley e ad altri due per ricordare i nostri immensi Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.

Insomma il Cantante mascherato 2023 è già in qualche modo iniziato prima ancora della messa in onda della prima puntata, che ricordiamo è prevista per sabato 18 marzo in prima serata su Rai1, in diretta concorrenza con la prima emissione del serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Torna dunque la grande sfida del sabato sera fra le bionde delle ammiraglie della tv italiana, Milly Carlucci vs Maria De Filippi, ma più che la vittoria, conta che ognuna soddisfi appieno il proprio pubblico e siamo certi che così sarà.