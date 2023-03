Rivoluzione totale per quanto riguarda i giudici della ventiduesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi ormai giunto alla fase serale (che avrà inizio il prossimo 18 marzo in prima serata su Canale 5).

Al posto di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors, giudici delle ultime due edizioni del serale, quest’anno troveremo Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Cristiano Malgioglio, dopo aver preso parte a tutte le puntate dell’edizione di quest’anno di Tale e Quale Show e dei vari spin-off andati in onda in questa stagione su Rai 1 (Tali e Quali, Natale e Quale, Tale e Quale Sanremo) nel ruolo di giudice e dopo aver condotto Mi casa es tu casa (la nuova edizione dell’ultimo programma condotto da Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu), andato in onda su Rai 2, proseguirà questa sua impegnativa stagione televisiva, quindi, ad Amici, ricoprendo sempre il ruolo di giudice (in attesa di rivederlo anche all’Eurovision).

Tra Amici e il cantante Michele Bravi, invece, c’è un rapporto di collaborazione che ha avuto inizio nell’edizione 2017-2018, quando nel talent venne introdotta la figura del tutor: il cantante vincitore di X Factor 7 fu uno dei tre tutor insieme ad Annalisa e Giovanni Caccamo. Nel 2020, invece, in piena pandemia, Michele Bravi partecipò come concorrente ad Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia, lo spin-off di Amici ideato per raccogliere fondi da destinare al Dipartimento della Protezione Civile e andato in onda nel 2020.

Il terzo giudice, invece, è il ballerino Giuseppe Giofrè, vincitore (nel circuito danza) dell’undicesima edizione del talent show, andata in onda durante la stagione 2011-2012. Il ballerino calabrese, 29 anni, dopo Amici, continuò a studiare presso la Millennium Dance di Los Angeles. Nel suo curriculum, troviamo una partecipazione all’edizione britannica di X Factor e un’esperienza come ballerino in un tour mondiale di Taylor Swift. In quest’edizione di Amici, ha ricoperto il ruolo di giudice esterno in alcune sfide.