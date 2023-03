Nel daytime di oggi, lunedì 13 marzo 2023, di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventiduesima edizione, sono state ufficializzate le squadre che si sfideranno durante la fase serale del programma che avrà inizio sabato prossimo, 18 marzo, e che andrà in onda ovviamente in prima serata su Canale 5.

Per il terzo serale consecutivo, le squadre che si confronteranno tra loro al serale saranno tre. Ogni squadra, quest’anno, avrà cinque elementi. Negli ultimi due anni, invece, il numero degli allievi presenti in una squadra poteva variare, da un massimo di 7 ad un minimo di 3.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i prof. storici di Amici, anche quest’anno faranno squadra assieme. I loro allievi sono Aaron, cantautore, Gianmarco, ballerino di hip-hop, Isobel, ballerina, Piccolo G, cantautore, e Ramon, ballerino di danza classica.

Dopo aver fatto squadra con Arisa, due anni fa, e con Raimondo Todaro, l’anno scorso, quest’anno Lorella Cuccarini, invece, avrà al proprio fianco Emanuel Lo. I componenti della loro squadra sono Alessio, ballerino di hip-hop, Angelina Mango, cantautrice, Cricca, cantautore, Mattia, ballerino latinoamericano, e NDG, cantautore.

Raimondo Todaro, infine, quest’anno farà coppia con Arisa. La loro squadra è composta da Federica, cantante, Maddalena, ballerina, Megan, ballerina, Samu, ballerino di hip-hop, e Wax, cantautore.

Ieri, domenica 12, è andato in onda l’ultimo speciale pomeridiano per quanto concerne quest’edizione di Amici. Durante lo speciale, oltre ad essere stati comunicati i nomi dei 15 allievi promossi al serale, è stato confermata anche la presenza di Stéphane Jarny, direttore artistico del serale per la terza edizione consecutiva.

Il serale di Amici 22, in partenza sabato prossimo, andrà in onda per nove settimane, fino alla finale che si terrà in diretta il prossimo 13 maggio, e sfiderà la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, anch’esso ai nastri di partenza.

Durante il primo serale, ci saranno due eliminazioni.