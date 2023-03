I Soliti Ignoti salta un turno. Il popolare game show condotto da Amadeus, infatti, non andrà in onda martedì 4 aprile. La variazione di palinsesto è legata alla decisione di Rai1 di trasmettere in quella serata, a partire dalle ore 20:35, Laura 30, uno speciale dedicato a Laura Pausini e ai suoi primi 30 anni di fortunata carriera iniziata con La solitudine al Festival di Sanremo. In particolare, verrà raccontata la perfomance da record della cantante italiana più amata del mondo, che l’ha vista recentemente protagonista esibendosi in 24 ore prima a New York, poi a Madrid, infine a Milano.

Laura Pausini in tour mondiale

Oggi Laura Pausini ha annunciato il raddoppio delle date di Roma, Bari e Milano del world tour che la vedrà protagonista nei prossimi mesi. Dopo un’anteprima estiva in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno – 1e 2 luglio) e Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio), la cantante si esibirà in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e in USA (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden. Quindi le date italiane per chiudere al meglio la luna di miele dell’artista italiana, che pochi giorni fa ha sposato Paolo Carta.

Quando tornerà in onda I Soliti Ignoti

L’appuntamento quotidiano con I Soliti Ignoti riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 5 aprile, come sempre dopo il Tg1 della sera. In questa stagione il programma di Amadeus si era fermato – oltre che nella settimana sanremese – per lasciare spazio ad una intervista di Bruno Vespa alla Premier Giorgia Meloni. Da fine febbraio, inoltre, il game investigativo è slittato leggermente nel palinsesto per l’arrivo di Cinque Minuti di Bruno Vespa, collocato a schiaffo subito dopo il telegiornale dal lunedì al venerdì.

Ricordiamo che tra qualche settimana è previsto lo stop de I Soliti Ignoti, per fare spazio alle nuove puntate di Affari tuoi, affidate sempre ad Amadeus.