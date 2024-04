I Migliori Anni, cast, ospiti ed esibizioni: cosa succede nella seconda puntata del 13 aprile 2024. La diretta di TvBlog minuto per minuto.

Questa sera, sabato 13 aprile 2024, andrà in onda su Rai 1, la seconda puntata della nuova edizione de I Migliori Anni, il varietà condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma su Rai 1, e su Rai Italia.

Basato sul format creato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e distribuito da Banijay Group, è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis con la consulenza di Antonio Miglietta. Le scenografie sono di Riccardo Bocchini, le luci di Mario Catapano. Costumi Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Rai Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

I Migliori Anni, seconda puntata 13 aprile 2024: anticipazioni

Nella seconda puntata (come anticipato da TvBlog) Ospiti Ron e Raf.

Sul palco anche l’eurodance di Haddaway e Snap! e una delle più famose voci della black music americana, Gloria Gaynor.

E ancora, in ordine di “decenni”: Mal, Robertino, I Cugini di Campagna, Alan Sorrenti, Elisabetta Viviani e Grazia Di Michele.

Enrico Montesano, attraverso i ‘3 x 3’, a raccontare la sua personale hit parade.

Sono affidati a Maurizio Battista le incursioni comiche su ciò che accadeva de “i migliori anni”, mentre Giorgio Mastrota descriverà gli oggetti dei diversi decenni.

Non mancherà il ‘Noi che’, marchio del programma e sorta di memoria collettiva del passato, più o meno recente, dell’Italia.

I migliori anni, numero messaggi

Ogni settimana, inoltre, via messaggi o attraverso i social, sarà possibile interagire da casa per inviare commenti su quello che succede sul classico ‘doppio palco’ del programma, e anche ricordi, immagini e video di come si vivono, si ricordano e si scoprono (a seconda dell’età…) i ‘migliori anni’

Per interagire con il programma si possono mandare testi e video al numero Whatsapp 335.7597.411. Oppure collegandosi (#imigliorianni) alle pagine social ufficiali del programma.

I Migliori Anni, puntata 13 aprile 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire I Migliori Anni in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.