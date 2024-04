Dopo una prima puntata baciata da ascolti davvero molto buoni, I migliori anni tornerà sabato prossimo 13 aprile 2024 per una nuova puntata carica di ospiti e di musica per riaccendere il filo della memoria del pubblico di Rai1. Dicevamo torna dopo un esordio molto buono, confermando che il programma gode ancora dei favori del pubblico televisivo. Mettere un 2 davanti ad ascolti a doppia cifra non è cosa da tutti ai nostri giorni. Soprattutto con un competitor come Amici, a cui lo show di Rai1 ha rosicchiato punti, tenendolo basso soprattutto nella fascia pregiatissima e più importante della prima serata.

I migliori anni e gli ospiti della seconda puntata

Ma dicevamo che è tempo ora di raccontarvi il menu della puntata numero due di questo spettacolo di varietà, in onda sabato 13 aprile 2024 su Rai1. Vediamo dunque insieme alcuni dei tanti ospiti previsti nella seconda delle puntate del nuovo ciclo de I migliori anni. Partiamo dal momento del 3×3, la rubrica che vede protagonista un personaggio del mondo dello spettacolo che indica ai ragazzi delle nuove generazioni tre personaggi del passato, insieme a tre oggetti e a tre canzoni.

Enrico Montesano ospite del momento 3×3

Dopo il momento molto visto della prima puntata con protagonista il regista ed attore romano Carlo Verdone, nella seconda si resta nel medesimo ambiente e nella medesima città. Ospite infatti del momento 3×3 della seconda puntata de I migliori anni l’attore Enrico Montesano. Anche al comico romano Carlo Conti chiederà i suoi 3 personaggi del passato da presentare e raccontare ai giovani delle nuove generazioni, i suoi tre oggetti e le sue tre canzoni preferite o che gli accendono ricordi del passato.

I migliori anni si trasforma in un discoteca con Gloria Gaynor

Per la musica poi ecco arrivare negli studi Frizzi della Rai di Roma la regina della disco music anni settanta, ovvero Gloria Gaynor. Come non ricordare fra i suoi successi più famosi la mitica “I will survive” che la cantante certamente intonerà sabato sera, trasformando lo studio romano della Rai in una grande discoteca catodica. Poi, tornando in Italia, ospite sabato di Carlo Conti il cantautore Ron, autore di tante canzoni di successo della discografia nazionale.

Ron, Alan Sorrenti, Dino, I cugini di campagna e Haddaway

Sempre per la musica ecco arrivare alla seconda puntata de I migliori anni uno dei cantanti più celebri degli anni sessanta in Italia, ovvero Dino. Poi direttamente dagli anni ottanta Alan Sorrenti, con i suoi “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me“. Aggiungiamo poi alla lista degli ospiti della seconda puntata de I migliori anni i Cugini di campagna ed il mitico Haddaway, di cui tutti ricordiamo “What is love“.

In questo contesto si rinnova la partecipazione al programma della presenza fissa di questa edizione de I migliori anni, ovvero Maurizio Battista. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per sabato 13 aprile in prima serata ed in diretta su Rai1, subito dopo Affari tuoi, per la seconda puntata del nuovo ciclo de I migliori anni, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.