Altro stop per I Fatti Vostri: lo storico contenitore del mattino di Raidue ideato e diretto da Michele Guardì già nei mesi scorsi si è ritrovato a non andare in onda. Succede anche oggi, venerdì 16 dicembre 2022: chi si sintonizza su Raidue per vedere il programma condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, infatti, resterà deluso.

Il motivo per cui I Fatti Vostri oggi non va in onda è per ragioni di palinsesto e… sportive: Raidue, infatti, trasmette nella fascia oraria in cui solitamente va in onda il programma lo sci. Nello specifico, oggi va in onda, in diretta dalla Val Gardena (Bolzano), la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Davide Labate ed il commento tecnico di Alberto Schieppati. In studio, a commentare la gara, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Come detto, non è la prima volta dall’inizio della stagione tv che I Fatti Vostri si ferma rispetto alla sua solita messa in onda. La prima volta era avvenuta il 26 settembre scorso, a causa di uno sciopero del Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap) che aveva causato la mancata messa in onda anche di altri programmi della Rai.

Per lo stesso motivo, anche il 17 e 18 novembre I Fatti Vostri era saltato. Nell’ultima settimana di novembre, invece, lo stop è stato più lungo, di qualche giorno, per permettere a Raidue di trasmettere alcune partite della fase a gironi dei Mondiali di Calcio in Qatar.

C’ò, però, una bella notizia per chi segue tutte le mattine il programma: I Fatti Vostri, infatti, non si fermerà durante le festività ed andrà in onda regolarmente anche la settimana prossima, quella di avvicinamento al Natale, e quella che ci porterà alla fine dell’anno.