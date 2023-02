I Fatti Vostri si allunga. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, il popolare programma di Rai2 dovrebbero guadagnare una puntata alla settimana, andando in onda anche il sabato mattina. Nel dettaglio, la novità nella programmazione della trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi dovrebbe diventare realtà a partire da sabato 6 maggio 2023.

L’ipotesi di aggiungere una puntata a I Fatti Vostri (io onda su Rai2 dalla bellezza di 33 anni) era sul tavolo già da qualche tempo, anche nell’ottica di una sorta di riconoscimento rispetto agli ottimi dati di ascolto registrati da ormai due stagioni dal lunedì al venerdì (l’anno scorso, addirittura, ci fu anche il sorpasso ai danni di Rai1 e di È sempre mezzogiorno). Non a caso l’intera squadra – oltre ai già citati padroni di casa Sottile e Falchi, ci sono il maestro Stefano Palatresi, il professor Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e l’astrologo Paolo Fox – è già stata confermata per la prossima stagione, come anticipato di recente dal nostro Hit.

La messa in onda al sabato de I Fatti Vostri sembra avere il sapore di una piccola grande rivalsa da parte di Michele Guardì (nella foto), che per anni è stato protagonista di quello slot di palinsesto con Mezzogiorno in famiglia, titolo chiuso nel 2019 dopo ben 26 stagioni per volontà di Carlo Freccero, all’epoca fresco di ritorno sulla poltrona di direttore di Rai2, e che negli ultimi anni nel weekend si era dovuto ‘accontentare’ di Unomattina in famiglia, su Rai1.

Da maggio 2023, dunque, il sabato mattina di Rai2 tornerà ‘cosa sua’.