Buone notizie sul fronte de I fatti vostri che oltre a macinare ascolti sempre più alti, con un dato che ormai è oggettivamente spesso e volentieri a due cifre, incassa gli apprezzamenti dei vertici Rai che lo confermano anche per la prossima stagione. I Fatti vostri dunque tornerà in televisione, naturalmente dalle frequenze della Rai radio televisione italiana anche per la stagione 2023-2024. D’altronde non poteva essere altrimenti, il programma ideato e diretto da Michele Guardì è la trasmissione che ottiene gli ascolti più alti, parlando naturalmente di “teste” fra tutte quelle in onda su Rai2, telegiornali esclusi.

Se il varietà di Fiorello, Viva Rai2, ottiene infatti uno share più alto, ma valori assoluti più bassi vista la platea totale che fra le 7 e le 8 del mattino è ovviamente più bassa rispetto a quella che accende la televisione fra le 11 e le 13, I fatti vostri, complice il clima che si è instaurato nella squadra capitanata da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha trovato una sua quadra, una sua serenità che sarà quindi portata avanti anche nella prossima stagione televisiva.

I fatti vostri infatti non solo tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva, ma avrà in campo la stessa squadra che gioca quest’anno, d’altronde il famoso detto “squadra che vince non si cambia” è sempre di attualità. I Fatti vostri quindi anche nella prossima stagione sarà condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, con il maestro Stefano Palatresi, il Professor Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e immancabile Paolo Fox. Nessun cambio alla conduzione del varietà diffuso quest’anno da Rai2, destituite quindi di fondamento le voci circolate sul web che volevano un ritorno di Adriana Volpe in questo programma.

Per altro lo stesso Michele Guardì, ospite ieri di Mara Venier a Domenica in per presentare il suo nuovo libro “Il polentone” ha chiaramente detto che vuole fare questo programma con Salvo Sottile e Anna Falchi per altri 33 anni (I fatti vostri va in onda da 33 anni) confermando di fatto l’attuale team del programma del mezzogiorno di Rai2.