Il giorno dopo la clamorosa intervista rilasciata da Francesco Totti a Il Corriere della Sera, la televisione torna a occuparsi della fine del matrimonio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Lo faranno presumibilmente i contenitori del daytime (non in onda di domenica), lo farà anche I Fatti Vostri (con un titolo così non poteva essere altrimenti, in effetti). Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, nella piazza di Michele Guardì nella parte finale della puntata di oggi, lunedì 12 settembre – la prima stagionale – sarà ospitato Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e, soprattutto, storico amico dell’ex numero 10 della Roma.

Da quando, a febbraio scorso, hanno iniziato a circolare le voci sulla fine del matrimonio tra Totti e Blasi, Nuccetelli è stato tirato in ballo da più fronti perché indiziato di aver fatto conoscere all’ex calciatore la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Da parte sua, Nuccetelli inizialmente attraverso i suoi social aveva manifestato fastidio nei confronti dei giornalisti che lo additavano come cupido della nuova presunta coppia, quindi si era detto certo che non ci fosse alcuna relazione tra Totti e Noemi: “Mi sembra folle quanto letto questi giorni soprattutto nei confronti delle famiglie e dei figli dei due“. In quella occasione aveva pure ostentato ottimismo affermando che Totti e Blasi “alla fine resteranno insieme, vedrete“. Erano i tempi delle smentite dei diretti interessati – su Instagram, ma anche in tv, a Verissimo. In seguito erano arrivati i comunicati stampa che ufficializzarono la rottura e anche la versione di Nuccetelli era inevitabilmente cambiata.

Alcune settimane fa – era il 19 luglio – a Estate in diretta, Nuccetelli fa aveva ammesso che “dopo vent’anni possano accadere tutte le cose“, anche se “secondo me non è vero che ci sono terze persone“. Oggi a I Fatti Vostri, intervistato da Salvo Sottile (all’incontro prenderà parte anche la tifosa laziale Anna Falchi?), come commenterà la presa di posizione pubblica dell’amico di sempre Totti?

In attesa di scoprirlo, va detto che per il programma di Rai2 la presenza di Nuccetelli rappresenta un discreto traino e la conferma che, per fortuna, esiste ancora una televisione che non si vergogna di occuparsi anche di faccende assai popolari.