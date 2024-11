I casi di Teresa Battaglia 3 ci sarà? Una terza stagione della serie tv di Raiuno con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, la profilier di Udine nata dalla penna di Ilaria Tuti, è assai probabile, per una serie di ragioni: l’affetto che il pubblico continua a dimostrare verso questo personaggio e la quantità di fonti letterarie a disposizione della produzione.

Gli ascolti di Ninfa Dormiente

La seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia ha avuto come sottotitolo “Ninfa Dormiente”, come il libro del 2019 di Tuti (edito da Longanesi) da cui è tratto. Come già accaduto con “Fiori sopra l’Inferno”, l’accoglienza è stata calorosa: le prime due serate (su un totale di tre) della serie hanno avuto una media di 3,5 milioni di telespettatori (21,7% di share).

Non solo: la serie è anche in cima ai contenuti più visti su RaiPlay, dove è possibile rivedere e recuperare tutti gli episodi della prima e della seconda stagione. Una conferma, questa, dell’interesse del pubblico verso i casi su cui indaga la protagonista e del progetto voluto da Publispei e da Rai Fiction.

I casi di Teresa Battaglia 3 sarà Luce della notte?

Le foto di Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia, su Raiuno Guarda le altre 14 fotografie → Manca ancora la conferma da parte della Rai, ma con questi numeri è difficile che la serie si fermi qui. Anche perché, come accennato prima, il materiale letterario da cui attingere per nuove stagioni è ancora abbondante. Ad oggi la serie tv ha preso ispirazione da due romanzi di Tuti con protagonista Teresa Battaglia, ovvero Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente.

All’appello mancano tre romanzi: “Luce della notte” (2022), “Figlia della cenere” (2022) e “Madre d’ossa” (2023). Se la produzione dovesse seguire, come fatto fino ad ora, l’ordine di pubblicazione dei libri, la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia dovrebbe essere tratta da “Luce della notte”.

Se così fosse, la protagonista tornerebbe a indagare su un caso che coinvolge il mondo dei più piccoli, come già avvenuto in Fiori sopra l’inferno. Battaglia, infatti, nel terzo libro di Tuti decide di lavorare su uno strano caso, che parte dal sogno di Chiara, bambina non vedente di nove anni.

Come finisce Ninfa Dormiente?

© Fabrizio de Blasio

Nell’attesa di sapere se ci sarà una terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, scopriamo il finale di Ninfa Dormiente. Negli ultimi due episodi, in onda lunedì 4 novembre 2024, Teresa si avvicina sempre di più alla scoperta dell’assassino di Marta, la poliziotta dal cui ritrovamento del cadavere è cominciata la stagione. Una scoperta legata al quadro della Ninfa Dormiente, centrale anche nel “cold case” riafforato nel corso delle indagini.