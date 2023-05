Terza puntata questa sera, venerdì 12 maggio 2023, per I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti in onda in prima serata su Rai 1. Doppietta settimanale per il conduttore, reduce dalla cerimonia di premiazione dei David di Donatello che si sono tenuti lo scorso 10 maggio e che ha dato i suoi verdetti sul cinema di questa ultima stagione. Ora si torna all’intrattenimento puro, sull’onda della nostalgia col ‘varietà’ che ricorda, ripercorre, celebra 40 anni di musica, tv, cultura pop e immaginario collettivo con ospiti, canzoni e interviste.

I Migliori Anni, terza puntata 12 maggio 2023: anticipazioni

Ospite musicale protagonista della Hit Parade è Marco Masini, mentre il vip protagonista della My List è Alessia Marcuzzi.

Ci sono anche ospiti internazionali, ovvero i 10CC (“I’m not in love”), Matt Bianco (“Whose side are you on?” e “More than I can bear”) e Anita Ward (“Ring my bell”).

Sul palco anche Ivana Spagna e Gazebo con “Easy Lady” e “I like Chopin”, mentre Massimo Di Cataldo torna con “Se adesso te ne vai”; altri ospiti i Collage (“Tu mi rubi l’anima”); Stefano Sani (“Lisa”); Riccardo Azzurri (“Amare te”); Rosanna Fratello (“Sono una donna, non sono una santa”), Alberto Camerini che canterà “Rock ‘n’ roll robot” e Sandro Giacobbe (“Gli occhi di tua madre”, tra i suoi successi). Gianmarco Carroccia interpreterà grandi successi del repertorio di Lucio Battisti.

I Commentatori del Tempo di questa terza puntata, infine, saranno i comici Andrea Pucci e Barbara Foria.

I Migliori Anni: cast fisso

Flora Canto, in studio, fa come sempree da tramite tra i social e il programma, leggendo in diretta i messaggi del pubblico da casa tra i quali i Noi che….

Le esibizioni musicali sono accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo show è firmato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, con la collaborazione di Fiammetta Profili. La regia è di Maurizio Pagnussat.

I Migliori Anni, terza puntata 12 maggio 2023: dove vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire I Migliori Anni in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay. E col nostro liveblogging.