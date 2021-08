La guida definitiva ai canali di Amazon Prime Video

Prime Video è il servizio di streaming di Amazon, disponibile in Italia ormai da qualche anno e cresciuto, mese dopo mese, grazie a centinaia di film e serie TV inclusi i contenuti originali targati Amazon e sempre più apprezzati dal pubblico. Da serie TV come The Boys e Modern Love, American Gods, Good Omens e Preacher o la recentissima Nove Perfetti Sconosciuti, senza dimenticare programmi originali come Celebrity Hunted e LOL. Ora Prime Video ha messo a segno anche un colpaccio per attirare i fan del calcio, ma non tutti sanno che il servizio di streaming di Amazon nasconde tantissime chicche interessanti.

Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, ma da qualche mese anche gli utenti italiani hanno la possibilità di ampliare l’offerta di contenuti tramite i Canali di Prime Video, delle vere e proprie integrazioni con altri servizi di streaming italiani, da Discovery+ a Infinity, spesso a prezzi vantaggiosi e con periodi di prova che vanno dai 7 ai 14 giorni.

I canali di Prime Video promettono di accontentare davvero tutti, dagli amanti delle serie TV ai fan della musica dal vivo, dagli appassionati del true crime e della storia. Prima di passare in rassegna i Canali di Prime Video, facendovi conoscere i più validi e spesso meno pubblicizzati, vogliamo sottolineare che ogni canale necessita di un piccolo abbonamento aggiuntivo che può essere sottoscritto mensilmente e interrotto quando si vuole, proprio come accade con tutti gli altri servizi di streaming disponibili in Italia. Il vantaggio in questo caso è che tutti i contenuti sono accessibili dall’applicazione di Prime Video, disponibile per una moltitudine di piattaforme e dispositivi che servizi di streaming più piccoli possono soltanto sognarsi.

Discovery+

I programmi televisivi originali di Discovery+, da Matrimonio a Prima Vista a Naked Attraction – versione originale e versione italiana con Nina Palmieri – passando per tutte le puntate di Vite Al Limite, La dottoressa schiacciabrufoli, Airport Security e decine di programmi di cucina come Cucine da Incubo, Big Little Italy, Cake Star, Unti e Bisunti e Fatto in Casa Per Voi!

Si tratta a tutti gli effetti dell’abbonamento a Discovery+, ma integrato nell’app di Prime Video e proposto allo stesso prezzo di 3,99 euro al mese, con 7 giorni di prova gratuita. Come per tutti gli altri servizi di streaming, anche in questo caso è possibile abbonarsi ed annullare l’abbonamento quando si vuole, senza alcun vincolo.

Infinity Selection

Infinity Selection dà accesso ad un ricco catalogo di grandi film e serie italiani e internazionali targato Mediaset Infinity+, disponibile anche come servizio indipendente. Qui, al costo di 6,99 euro al mese, i contenuti possono essere visualizzati direttamente dall’app di Prime Video, senza la necessità di installare app di terze parti.

Il catalogo è davvero ampio e già solo col periodo di prova gratuito di 7 giorni potrete fare una scorpacciata di film come:

STARZPLAY

STARZPLAY è il canale pensato per gli amanti delle serie televisive, con prodotti in esclusiva per l’Italia come:

Oltre alle serie TV, però, ci sono anche molti film interessanti e non disponibili su altri servizi di streaming in Italia. L’abbonamento ha un costo mensile di 4,99 euro, ma è possibile usufruire di un periodo di prova di 7 giorni.

MGM

Il canale ufficiale di MGM coi grandi successi di Hollywood e serie TV divenute ormai iconiche. L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro con un periodo di prova di 14 giorni. Tra i titoli da non perdere segnaliamo:

Qello Concerts by Stingray

Qello Concerts by Stingray è una delle chicche dei canali di Prime Video, un vero e proprio tesoro per gli amanti della musica dal vivo. Concerti iconici di band come i Queen, i Police o grandi artisti come Amy Winehouse, Metallica, Coldplay, Iron Maiden, Bob Marley, passando per U2, Madonna, Lady Gaga, Adele e chi più ne ha più ne metta. Il catalogo è davvero vasto e le chicche introvabili altrove sono tantissime.

Tra i concerti più visti troviamo:

L’abbonamento a Qello Concerts by Stingray ha un costo mensile di 4,99 euro con un periodo di prova di 14 giorni.

Midnight Factory, il canale per gli amanti dell’horror

Se amate i film horror, Midnight Factory è il canale di Prime Video che fa per voi! C’è di tutto, dai grandi classici ai film più recenti, molti dei quali non disponibili su altri servizi di streaming in Italia.

Alcuni titoli più importanti:

I canali di Prime Video per gli amanti dello sport

MilanTV

MilanTV è il canale dell’AC Milan. Offre ai suoi spettatori un palinsesto dedicato alla squadra rossonera ed è il canale dove tutti i tifosi rossoneri possono alimentare la loro passione e non perdere mai nulla della loro squadra preferita. L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro con un periodo di prova di 14 giorni.

Juventus TV

Tutti i video della tua Juventus dove, come e quando vuoi. Come per MilanTV, anche l’abbonamento a Juventus TV ha un costo mensile di 3,99 euro con un periodo di prova di 14 giorni.

Crime+ Investigation Play

Crime+ Investigation Play è il canale per gli appassionati di real crime, con decine di programmi e documentari che spaziano dai delitti italiani più famosi e discussi, dall’omicidio di Yara al mostro di Firenze, passando per l’omicidio di Meredith Kercher e il delitto Varani, alle pagine più nere della storia americana, dai narcotrafficanti ai camorristi, passando per approfondimenti sul crack Parmalat, Scientology e molto molto altro.

L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro, ma è possibile usufruire di un periodo di prova di 14 giorni.

History Play

Il catalogo di History sbarca tra i canali di Prime Video con documentari, serie tv e approfondimenti per gli amanti della storia e dei grandi misteri del Mondo. Tanti alieni, tanta storia italiana e internazionale, ma anche interessanti approfondimenti come uno speciale sulla città de L’Aquila, la storica guerra tra Pepsi e Coca Cola, decine di contenuti sull’11 settembre 2001, la Corea del Nord e l’antica Roma.

Tra le centinaia di contenuti disponibili su History Play ce ne sono molti disponibili anche senza abbonamento, come Enigmi Alieni, Enigmi Svelati e 1993 – Attacco al potere. L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro, ma è possibile usufruire di un periodo di prova di 14 giorni.

Raro Video



Raro Video è il canale per gli appassionati del cinema d’autore. L’abbonamento ha un costo mensile di 3,99 euro, ma è possibile usufruire di un periodo di prova di 14 giorni.