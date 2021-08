L’amore non conosce stagioni: se nel 2019 lo abbiamo conosciuto in autunno, ora Amazon Prime Video lancia l seconda stagione di Modern Love in piena estate. Dal 13 agosto 2021 sono disponibili i nuovi episodi della serie antologica tratta da una fortunata rubrica del New York Times: nuovi episodi che raccontano l’amore in tutte le sue sfumature, dalle passioni improvvise ai dubbi, passando per gli incontri casuali e vecchie fiamme che non si sono mai spente. Siete pronti ad innamorarvi anche di questa seconda stagione di Modern Love? Qui vi diamo tutte le informazioni che vi servono!

Modern Love 2, la recensione

Il romanticismo incontra la spontaneità: anche in questa sue seconda stagione, Modern Love cerca di attenersi ad un racconto dell’amore che sia il più aderente possibile alla realtà o, meglio, alle situazioni reali. Perché le situazioni raccontate dalla serie (sotto trovate delle brevi sinossi) sono state scritte come se davvero potessero capitare a tutti.

Il merito va ad una scrittura che riesce a far entrare l’ordinarietà in queste storie: la casualità, la passione, il dolore, il batticuore… Sensazioni universali che sono messe in scena allontanandosi il più possibile dal formato un po’ retorico ed abusato delle storie d’amore in formato seriale.

Certo, come tutte le serie antologiche anche Modern Love soffre di qualche alto e basso, catturando la nostra attenzione più con alcuni episodi rispetto che con altri. Eppure, lo sforzo del creatore John Carney è quello di parlare dell’amore nel modo più universale possibile, saltando gli stereotipi ed andando dritto a ciò che veramente gli interessa, ovvero il racconto.

Gli episodi di Modern Love 2 si lasciano guardare senza che ti venga una carie ai denti per l’eccessiva dolcezza: in queste storie di ordinario amore, potremmo pensare che anche noi potremmo diventare protagonisti di un episodio della serie, sempre più un’antologia della vita moderna e non solo dell’amore.

Modern Love 2, episodi

Come detto, Modern Love è una serie antologica, quindi ognuno degli otto episodi realizzati (lo stesso numero della prima stagione) racconta una storia autoconclusiva. Ecco quali sono le puntate di questa seconda stagione:

Episodio 1

The Night Girl Finds a Day Boy

Una ragazza che vive prevalentemente di notte inizia una relazione con un giovane insegnante, la cui vita si consuma principalmente di giorno… Riusciranno a conciliare le loro abitudini e sentimenti?

Episodio 2

How Do You Remember Me?

Per caso, mentre percorrono una strada per conto proprio, due ragazzi che avevano avuto un appuntamento tempo prima (e che si era concluso bruscamente) si sfiorano: i ricordi li porteranno a rivivere con la memoria quella passione.

Episodio 3

Am I …? Maybe this Quiz Will Tell Me

Un’adolescente ha dei dubbi sul proprio orientamento sessuale e decide di affidarsi ad un quiz trovato online per fare chiarezza. Ma sarà una ragazza incontrata a scuola a renderle tutto più semplice (ma anche più complesso)…

Episodio 4

A Life Plan for Two, Followed by One

Una giovane stand up comedian, mentre è sul palco di un suo spettacolo, rivede l’amico d’infanzia, per cui ha sempre provato qualcosa. E’ l’occasione per ripercorrere la loro storia.

Episodio 5

In the Waiting Room of Estranged Spouses

Un uomo ed una donna, da poco separatisi dai rispettivi partner, si ritrovano nella sala d’attesa della terapista da cui stanno effettuando alcune sedute. E decidono di andare a bere qualcosa insieme, portando dietro però anche i loro problemi…

Episodio 6

Strangers on a Train

Una ragazza appassionata di studi medievali, mentre torna a casa in treno, conosce un ragazzo al lavoro nell’informatica. I due si ripromettono di ritrovarsi in stazione due settimane dopo. Ma è marzo 2020, il lockdown è alle porte anche a Dublino…

Episodio 7

On a Serpentine Road, With the Top Down

Una donna, per far fronte ad alcune difficoltà economiche in famiglia, decide di vedere l’auto del suo primo marito, venuto a mancare anni prima. Ma quell’auto ha troppi ricordi per lasciarla così facilmente.

Episodio 8

Second Embrace, With Hearts and Eyes Open

Una coppia si riavvicina quando uno dei due ha dei problemi di salute, mostrando come l’amore possa avere più evoluzioni nel tempo.

Modern Love 2, cast

Anche nella seconda stagione di Modern Love il cast è composto da attori di punta, già molto noti al pubblico delle serie tv e del cinema, e da altri che invece gli spettatori possono conoscere grazie a questi episodi. Tra gli attori più famosi, è da citare la presenza di Gbenga Akinnagbe (episodio 1), Marquis Rodriguez e James Scully (ep.2), Lulu Wilson (ep. 3), Dominique Fishback (ep. 4) Anna Paquin (ep. 5), Kit Harington e Miranda Richardson (ep. 6), Minnie Driver e Tom Burke (ep. 7), Tobias Menzies (ep. 8).