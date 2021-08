Grey’s Anatomy 18, Peter Gallagher new entry

Ritorni e new entry in Grey’s Anatomy 18: a pochi giorni dall’apertura del set della nuova stagione del medical show di ABC, iniziano ad arrivare news sul cast.

Del ritorno di Kate Burton si è già parlato: l’attrice torna nel cast di Grey’s Anatomy nonostante il suo personaggio sia morto nella terza stagione, ma non è la prima volta che si rivede al Grey+Sloan Memorial Hospital, sia a seguito di flashback, di what if o di visioni (come nell’episodio in cui Meredith vince il prestigioso Harper Avery). Eppure mamma Ellis Grey è stata una delle poche a non essere riapparsa sulla spiaggia-limbo di Meredith Grey nella stagione 17, anche nota come ‘pandemic season’: forse per questo è stata recuperata nella 18esima stagione.

Ma come rientra in gioco Ellis Grey?

Non che ci sia bisogno di grandi link narrativi in Grey’s Anatomy per far riapparire volti noti e già più volte apparsi dopo la morte, ma in questo caso il gancio narrativo pare legato all’ingresso di un nuovo personaggio. Trattasi del dottor Alan Hamilton, intepretato da Peter Gallagher che entra così nel cast di Grey’s Anatomy: al suo attivo il ruolo di Sandy Cohen in The O.C. ma anche i più recenti ruoli in Law & Order: Special Victims Unit, Grace and Frankie e ne Lo straordinario mondo di Zoey.

Grey’s Anatomy 18, che ruolo ha Peter Gallagher?

Se il dr. Alan Hamilton sia destinato a essere un personaggio ricorrente o fisso lo vedremo in corso d’opera. Finora sappiamo che il dr. Hamilton ha conosciuto Ellis Grey e incontra Meredith (Ellen Pompeo) nel corso della prima puntata: come poi appaia il personaggio interpretato Kate Burton, in che modo, in che forma e se ci sia ancora posto sulla spiaggia di Meredith lo scopriremo.

Quel che finora si sa è che Kate Burton non apparirà solo nella prima puntata, ma più volte nel corso della stagione, un po’ come fu per Patrick Dempsey nella 17esima, con tanto di ‘matrimonio’ sulla spiaggia tra Meredith e Derek. Ma quella è un’altra storia.

Grey’s Anatomy 18 inizierà giovedì 30 settembre su ABC.