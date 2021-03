Grey’s Anatomy, l’ex Robinson Phylicia Rashad guest star di una delle prossime puntate

Grey’s Anatomy è sempre più una questione di famiglia. Non solo perchè il Seattle Grey Sloan Hospital è gestito come un vasto nucleo familiare in cui i medici sono più o meno tutti legati da vincoli di sangue o di amicizia, ma perchè un volto “familiare” della tv è pronto a fare un salto in una delle prossime puntate.

Phylicia Rashad famosa negli anni ’90 per il cult family-comedy conosciuto in Italia come I Robinson (The Cosby Show negli USA) sarà guest star dell’episodio 12 in onda negli Stati Uniti il 15 aprile. La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy torna in onda su ABC proprio oggi giovedì 11 marzo dopo una pausa lunga tre mesi, ma come se non bastasse lo streaming che sta cambiando la fruizione seriale, a complicare il ritorno di Grey’s Anatomy ci si è messo il Presidente Joe Biden. Infatti proprio stasera Biden parlerà alla nazione e questo farà ritardare la messa in onda della regolare programmazione. Per noi italiani cambierà poco e la serie con il suo crossover con Station 19, dovrebbe ripartire ad Aprile (probabilmente dopo Pasqua) su Fox.

Ad annunciare la presenza di Phylicia Rashad come guest star di un episodio della serie è stata la sorella dell’attrice, Debbie Allen, produttrice, regista e protagonista di Grey’s Anatomy nei panni di Catherine. Secondo quanto riporta TvLine le due sorelle non dovrebbero condividere scene insieme nell’episodio in questione. Allen ha spiegato come la sorella “interpreterà un personaggio che toccherà le corde più profonde delle persone”.

Rashad è recentemente apparsa in diverse serie tv come Psych, Empire, This is Us dove è la mamma di Beth e in Tredici. Curiosamente ha già fatto parte dell’universo di Grey’s Anatomy, ma solo come voce di un episodio di Station 19, in cui telefona alla stazione dei pompieri dopo non esser riuscita a entrare in contatto con il 911 dopo aver avuto un incidente andando a trovare il figlio. Mentre i soccorritori provavano a localizzarla, Travis rimase tutto il tempo con lei al telefono.

Intanto Grey’s Anatomy, come vi abbiamo raccontato proprio ieri, sembra essere sempre più vicino alla conclusione. Anche se sembrerebbe assurdo chiudere una storia lunga 17 anni per beghe contrattuali.