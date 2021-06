La prima puntata di Estate in Diretta, condotta a partire da oggi pomeriggio dalla coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha regalato una sorpresa ai telespettatori: la giornalista Greta Mauro, al timone di una rubrica nel programma quotidiano di Rai 1, che nella sua versione estiva si riappropria anche di una durata più corposa rispetto a La Vita in Diretta, torna sulla tv pubblica, dopo un lungo periodo di assenza, coinciso con il passaggio a Mediaset nel 2016 per seguire Nicola Porro a Matrix.

Greta Mauro, infatti, aveva affiancato il giornalista di Mediaset, nonché vicedirettore de Il Giornale, ai tempi di Virus – Il Contagio delle idee, il programma di approfondimento politico di prima serata in onda dal 2013 al 2016 su Rai 2, nelle ultime due edizioni sempre nella collocazione del giovedì sera. Con il passaggio a Mediaset per la Mauro si aprirono anche altre opportunità, come ad esempio Mai dire talk con la Gialappa’s Band, il Mago Forest e la giornalista Stefania Scordio, volto del canale all-news Mediaset TgCom24.

Terminata l’esperienza di Matrix con le elezioni europee del 2019 – unica eccezione lo speciale del 1° maggio 2020 dopo il film Contagion – Greta Mauro è rimasta di fatta senza un proprio programma tornando però spesso ospite nel nuovo programma di Porro, Quarta Repubblica, dove più volte anche nel corso dell’ultima stagione è stata accolta dal giornalista. Oggi però la giornalista ha esordito a Estate in Diretta con Il meteo di Greta, una rubrica presentata con queste parole da Roberta Capua:

Siccome noi oggi stiamo raccontando questa ripartenza – anche il mondo della cultura, dell’arte, gli spettacoli dal vivo, i musei stanno riaprendo i battenti – noi vogliamo inaugurare una rubrica che troverete qui ogni lunedì e venerdì dove vi daremo dei consigli su cosa andare a vedere e visitare nella nostra bella Italia e dei consigli anche sul tempo.

Una rubrica quindi che segna il ritorno in Rai di Greta Mauro, come da lei annunciato anche in un post Instagram: solo un’avventura estiva o un importante segnale di riavvicinamento anche in ottica futura?