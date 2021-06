Da oggi, lunedì 28 giugno 2021, avrà inizio la decima edizione di Estate in Diretta, lo spin-off estivo de La Vita in Diretta, il rotocalco pomeridiano di Rai 1.

Dopo quattro edizioni andate in onda con il titolo La vita in diretta – Estate, da quest’edizione, quindi, il programma tornerà a chiamarsi Estate in Diretta, titolo utilizzato dal 2011 al 2016.

L’edizione di quest’anno sarà condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua.

Per il giornalista e conduttore romano, si tratta di un ritorno. Semprini, infatti, è già stato al timone di Estate in Diretta nel 2018, al fianco di Ingrid Muccitelli.

Roberta Capua, invece, dopo una pausa dal piccolo schermo durata circa dieci anni, è tornata in tv nel 2017 come concorrente del cooking show di Sky Uno, Celebrity MasterChef Italia. Negli ultimi anni, la conduttrice napoletana ha anche preso parte ai programmi Italiani a tavola, in onda su Food Network, Brava!, in onda su Rai Premium, Belli dentro belli fuori e L’ingrediente perfetto, in onda su La7.

Estate in Diretta andrà in onda dal lunedì al venerdì. La prima parte avrà inizio alle ore 15:45 e terminerà alle ore 16:30. La seconda parte, invece, andrà in onda dalle ore 16:45 alle ore 18:40.

Il rotocalco pomeridiano estivo di Rai 1, anche in quest’edizione, sarà un mix di informazione e intrattenimento, tra notizie, approfondimenti di cronaca, rubriche, interviste, collegamenti, filmati e ospiti in studio.

Gli inviati del programma racconteranno gli avvenimenti dell’estate in tempo reale. Ampio spazio sarà dedicato alle vacanze degli italiani, alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio. Ci saranno anche servizi dedicati a consumi, cibo e salute.

Dopo la messa in onda della prima puntata di Estate in Diretta, su TvBlog sarà disponibile una recensione.