Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale di Mediaset (ve lo avevamo anticipato su TvBlog): il Grande Fratello Vip andrà in onda fino a marzo 2022. Un allungamento che rende chiarissima la soddisfazione dell’azienda nei confronti del reality show condotto da Alfonso Signorini, che, con ben due appuntamenti fissi a settimana (così sarà fino a poco prima di Natale), riesce a mantenere una media di share intorno al 18%, garantendo peraltro materiale anche per gli altri programmi della rete e per la piattaforma web.

L’allungamento del Grande Fratello Vip fino a marzo prossimo significa che la Casa di Cinecittà sta per popolarsi di nuovi concorrenti (a cavallo tra novembre e dicembre). Secondo quanto risulta a TvBlog, tra questi dovrebbero esserci Patrizia Pellegrino (ne ha parlato anche Biagio D’Anelli), la quale, già naufraga dell’Isola dei famosi nel 2004, pare che da domani, lunedì 15 novembre, entri in quarantena preventiva, e Nathalie Caldonazzo, che varcherà la Porta rossa non appena sarà libera dell’impegno teatrale di Parlami d’amore con Francesco Branchetti.

Secondo il settimanale Oggi, inoltre, per creare nuove dinamiche, più o meno autentiche, potrebbe esserci l’ennesimo ritorno nella Casa di Valeria Marini. Sembra tramontata invece, l’ipotesi dell’ex di Temptation Island Antonella Fiordelisi. Più probabile, invece, Maria Monsè, data per sicura (si tratterebbe anche qui, come per la Marini, di un ritorno) da Deianira.

Ricordiamo che nell’appuntamento di venerdì scorso del Gf Vip (andato in onda contro la partita della Nazionale di calcio – succederà anche domani sera) è stato eliminato Nicola Pisu, battuto al televoto da Gianmaria Antinolfi e da Miriana Trevisan.