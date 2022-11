Sedicesima puntata del Grande Fratello VIP e ultima per quanto riguarda il doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta con una sorpresa per Luca Salatino, una sorpresa che però non è stata come tutte le altre. L’obiettivo è quello di far riflettere il concorrente sulla prosecuzione della sua avventura nella casa.

Per lui c’è la fidanzata Soraia, a pochi passi dalla porta rossa. Viene accolta da Signorini e rivela i suoi pensieri: “Soffro tanto anche io, perché comunque vederlo così fa star male me e la sua famiglia. Questi suoi pianti sono un riflesso, vorrei vederlo più sorridente. Certo, ci stanno dei momenti di malinconia, ma vorrei cambiasse atteggiamento“.

E se Luca è sempre più sicuro dei suoi sentimenti per la ragazza incontrata a Uomini e Donne: “Ho capito che lei è la persona della mia vita. Voglio sposarla.” Soraia è al settimo cielo: “E’ una promessa, è la cosa più bella che potesse dire. Vorrei però che si godesse questa esperienza a pieno, ci vivremo la nostra vita fuori“.

Signorini dunque manda Luca nella stanza super led, da qui Luca legge una lettera scritta e letta dalla sua Soraia. Ne riportiamo alcuni stralci:

“Ciao amore mio. Sei il mio motore, mi stai dimostrando il mondo. Sono la persona più fortunata, il destino ci ha fatto incontrare ed ora abbiamo destinazioni da raggiungere. Sto cercando di costruire il nostro futuro in questi mesi e chi mi dà la forza sei tu. Sei con me in ogni parte e momento della mia giornata. Mi hai detto di essere forte e lo sono, quando sei stato male lo son stato pure io. Quando usciremo dalla casa saremo ancora più forti. Questo è solo l’inizio del nostro futuro insieme. Non ho bisogno che nessuno mi ami, ho bisogno che Luca mi ami. Mi manchi, ogni giorno di più. Sei la mia vita“.

Grande Fratello VIP, Soraia parla a Luca: “O tu cambi, o vieni via con me”

Soraia entra nel cortiletto della casa, Luca viene prevedibilmente freezzato e rimane a guardare la sua fidanzata senza battere ciglio:

“Hai sentito la mia lettera, sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni. Il nostro amore è gigantesco e quando usciremo avremo tutta la vita per stare insieme però è importante che non ci fai soffrire. Se ti vediamo soffrire, soffriranno anche i tuoi cari. Devi essere forte e non piangere più, voglio vedere un altro Luca. Da domani devi iniziare un nuovo percorso, devi lasciarti andare. Devi riflettere e prendere una decisione“.

Dunque arriva la proposta decisiva: “O da domani tu prosegui nella tua avventura cambiando o altrimenti stiamo insieme e vieni via con me” (Su Mediaset Infinity il video dell’incontro)

Per Sonia Bruganelli sarebbe un peccato andarsene via: “Sta evolvendo da un punto di vista caratteriale. Sarebbe un’opera lasciata a metà” idem Orietta Berti: “Deve stare lì anche per il suo futuro“.

La decisione di Luca Salatino: “Rimango al GF VIP”

Una volta uscita dalla casa, Soraia viene interpellata da Alfonso Signorini: Luca Salatino resta in casa oppure lascia? “Secondo me rimane dentro“.

Così è stato, il ragazzo ha seguito i consigli di Edoardo Tavassi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese. I tre amici stretti di Luca lo hanno convinto a rimanere e Salatino, per comunicarlo al GF, ha potuto reincontrare Soraia fuori dalla porta rossa per dirle faccia a faccia la sua decisione: “Ho preso un impegno e quando prendo un impegno lo porto sino a termine“.

… a quanto pare la decisione di Luca è molto chiara. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/mL7xhVo7o0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

Da domani Luca volterà davvero pagina?