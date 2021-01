Questa sera lunedì 18 gennaio 2021, torna in prima serata, intorno alle ore 21.45, su Canale 5 il nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini giunto alla quinta edizione. In studio gli opinionisti Pupo e Antonella Clerici. Quella in onda sarà la trentatreesima puntata.

Nuove discussioni e sviluppi si sono avvicendati nella settimana all’interno della casa più spiata d’Italia. La relazione fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. Nonostante i recenti malumori dell’ex velino nei confronti della sua famiglia, il ragazzo sembra intenzionato a seguire il suo pensiero e lasciare da parte le critiche che gli sono state rivolte per l’allontanamento da Elisabetta Gregoraci.

Probabilmente sarà dato spazio anche alla sfuriata di Maria Teresa Ruta che, dopo la scorsa puntata in cui ha nominato Cecilia Capriotti, ha avuto una discussione con la concorrente rimasta male per la decisione dell’inquilina. Successivamente la questione è stata risolta, ma molti sono i dubbi che dovranno trovare risposta.

Secondo quanto riportato da siti come isaechia.it e trendit.it, questa sera potrebbe essere proclamato il primo finalista della quinta edizione di Grande Fratello VIP

Quattro le concorrenti in nomination e a rischio eliminazione: Carlotta dell’Isola, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Dayane Mello. Chi uscirà? Il televoto deciderà il verdetto.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet e Giulia Salemi.

