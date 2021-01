Diciamolo subito, non siamo davanti ad una fotocopia di quanto accaduto il 23 novembre 2020 quando, al Grande Fratello VIP, davanti a degli attoniti concorrenti Alfonso Signorini ha comunicato l’allungamento del programma fino al mese di febbraio (allungamento che era stato anticipato in esclusiva su TvBlog). Rimane memorabile il fermo immagine di Maria Teresa Ruta con in mano l’annuncio della produzione affiancata da un’Elisabetta Gregoraci sotto choc e da un’Andrea Zelletta con le mani tra i capelli per la disperazione.

Tuttavia, nella trentatreesima puntata del reality show di Canale 5 andata in onda lunedì 18 gennaio 2021 abbiamo assistito ad una replica dell’annuncio di un prolungamento, fatto però in scala e toni meno apocalittici rispetto a 2 mesi fa.

Innanzitutto si tratta di una semi-copia poichè anche in questo caso TvBlog vi ha anticipato la nuova data della finale che ad ora rimarrebbe quella di venerdì 26 febbraio 2021 come da nostre informazioni. Il secondo appunto riguarda il modo in cui la notizia è stata data. Ricorderete quando abbiamo applaudito alla ‘costruzione televisiva del momento clou’ come scritto dal nostro Massimo Galanto, ebbene stavolta la comunicazione è stata forse un po’ più sbrigativa e meno modellata, per quanto comunque riuscita.

Pensiamo anche ai concorrenti che stanno fra quelle mura da settembre. Stanno contando i giorni alla fine manco fosse un supplizio da vivere, anzi, al contrario dovrebbero essere fieri di essere arrivati dove sono.

Certo, non si tratta più di una passeggiata di salute, chi se lo avrebbe mai aspettato che la quinta edizione del GFVIP arrivasse a toccare i 5 mesi di messa in onda? Forse Mediaset sì, ma la maggior parte di chi segue il programma e chi ne fa parte no.

Allora ecco che Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi (NB: citiamo coloro che sono nella casa da settembre) ripiombano nel “dramma” della data della finale che mai come quest’anno sta catalizzando così tanta attenzione. Signorini, anche in questo caso, prima di arrivare al dunque “l’ha presa larga” prendendo però qualche scorciatoia in più.

Si fa mostrare nel ledwall della casa introducendo il tema ‘gatton gattoni’. Incensa i concorrenti per la loro bravura nell’essere stati artefici di quello che lui continua a ribadire “un successo” dandogli il merito (che onestamente hanno), poi però arriva la tranvata e a farcelo capire è anche la regia curata da Alessio Pollacci che inizia compulsivamente a staccare inquadrature su ritmi molto frenetici, il sale della suspance:

La fine del programma si avvicina. Dalla prossima settimana torneremo all’appuntamento del venerdì e sarà così fino alla fine del programma perchè vi vogliamo tenere compagnia. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’ questo significa che la finale del programma non sarà l’8 di febbraio ma non molto lontano. La fine del programma sarà entro la fine del febbraio. Ci sarà un prolungamento di 2/3 settimane.

Il conduttore ha assicurato in punta di piedi che non ci saranno nuovi colpi di scena e nemmeno altri rinvii, questo però ha comportato comprensibilmente una serie di reazioni diverse da concorrente a concorrente. Il primo a subìre l’ennesimo choc è Tommaso Zorzi che da subito ha manifestato un certo disagio nel sapere la notizia. Maria Teresa Ruta invece stringe i denti provando a sorridere, ma il suo stato d’animo è piuttosto scosso così come quello degli altri evergreen della casa del Grande Fratello VIP.

Lanciata ormai la bomba, Signorini conclude anche questa missione. Ora si lascia tutto a ciò che accadrà nelle menti dei concorrenti che proveranno a non mollare il colpo, se riusciranno. Qui il video della comunicazione