Resta ancora alta l’attenzione sulla situazione legata al Covid nella casa del Grande Fratello VIP. Pochi giorni fa, con il clamoroso sviluppo di un piccolo focolaio all’interno della casa, è montato il caso attorno a quello che è un episodio particolarmente curioso. Abbiamo sottolineato come, nelle ultime edizioni (soprattutto quelle realizzate durante il pieno della pandemia) non sia mai avvenuto un fatto del genere. I concorrenti dovrebbero essere protetti all’interno della casa, come in una bolla, ma per la prima volta questo non è successo.

Sabato sera la produzione del reality show, con un comunicato, ha preso misure di sicurezza per quattro concorrenti: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile“.

Il GF dunque ha attivato il protocollo previsto in queste condizioni: “La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi”

Di conseguenza, il televoto che vedeva coinvolti due dei quattro concorrenti attualmente positivi (Rossetti e Gnocchi) più altri due vip ad ora negativi (Wilma Goich e George Ciupilan), è stato annullato.

Grande Fratello VIP, covid nella casa: come stanno i quattro concorrenti positivi

Gli ultimi aggiornamenti riguardo la faccenda risalgono a poche ore fa quando, Antonino Spinalbese, ha accusato un mal di testa che lo ha costretto a chiedere un farmaco. L’ex di Belen Rodriguez pare essersi ripreso dopo poco, allontanando le preoccupazioni di chi già pensava al peggio. Anche Giaele de Donà non è stata bene, la concorrente infatti avrebbe passato qualche ora in compagnia di una linea di febbre, anche in questo caso però il malanno è stato passeggero e la giovane ragazza si è ripresa senza problemi poco dopo.

Intanto, fuori dalla casa, l’ultima eliminata Pamela Prati ha annunciato di aver contratto il virus comunicandolo sui social, la stessa showgirl lo scorso giovedì ha baciato ed abbracciato sia Alfonso Signorini che le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti (come è stato fatto notare dalle clip in giro sui social), ma fino ad ora il conduttore e le opinioniste non hanno avuto problemi.

Signorini, al termine del daily di oggi, è comparso nello studio del Grande Fratello VIP per rassicurare sulle condizioni dei 4 concorrenti momentaneamente fuori dalla casa “Stanno bene”, anticipando che anche loro saranno presenti nella puntata in onda stasera, 14 novembre 2022 (da questa settimana con un solo appuntamento settimanale), ma – prevedibilmente – in collegamento video.