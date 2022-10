Nella settima puntata del Grande Fratello VIP 7 di lunedì 10 ottobre 2022 (Qui il liveblogging) è tornato Marco Bellavia. Stavolta non con uno scritto come accaduto giovedì scorso, ma mostrandosi in video insieme a suo figlio Filippo, già visto nella prima clip sui social di Bellavia poche ore dopo l’abbandono della casa.

Marco è apparso sorridente, decisamente più rilassato e al contempo determinato. Parla di cosa è accaduto dopo esser uscito dalla casa. Esordisce con queste parole: “Voglio ringraziare Filippo perché mi dà grande forza e poi voglio ringraziare te (si riferisce ad Alfonso Signorini) perché ho provato delle cose incredibili in questi giorni“.

Tanta è stata la solidarietà espressa nei confronti del concorrente, persino inaspettata per lui: “Ed è davvero fuori dalla norma, questo non mi accadeva da anni. La gente mi vuole bene e questo mi ha davvero stupito perché non mi sarei mai immaginato che tutto quello che ho fatto lì dentro, involontariamente ha aiutato tante persone ad aprire una porta verso un problema che in realtà esiste da sempre, ma pochi ne hanno parlato“.

Tra i desideri di Bellavia c’è sicuramente quello di dare uno spazio più ampio a questo tipo di problemi (detto nella giornata della salute mentale che cade proprio oggi, assume un significato ancora più forte): “Questi problemi devono essere messi un po’ più a fuoco – aggiunge – Si parla di tutto: di covid, di guerre e di qualsiasi altra cosa ma esistiamo anche noi“.

Racconta di un episodio capitato in questi giorni: “Ho incontrato un amico e mi ha detto ‘Marco, sono contento che finalmente tu sei riuscito a snocciolare questo argomento perché non se ne parla mai’. Io non ho questi problemi in maniera cronica, ma solo a sprazzi, mentre questo amico li ha da 5 anni e ci convivo“.

In conclusione, Marco auspica di rivedere faccia a faccia i suoi ex compagni d’avventura al più presto: “Avrei voluto rimanere nella casa per raccontare la mia storia, quello che ancora non ho potuto fare. Lo farò tra un paio di settimane partendo da quando avevo 7 anni fino ad oggi. A presto” (QUI il video integrale)

In casa è scattato l’applauso. George Ciupilan, interpellato da Alfonso Signorini, ha detto: “Sono felice di vederlo più sereno”.