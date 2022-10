Questa sera, lunedì 10 ottobre 2022, su Canale 5, andrà in onda la settima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e di Giulia Salemi, che si occupa dello spazio dedicato ai social.

In quest’edizione che si preannuncia la più lunga della storia del reality show, il concorrente che riuscirà a restare il più a lungo possibile nella Casa, resistendo a nomination ed eliminazioni a sorpresa, vincerà il montepremi finale di 100mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Grande Fratello Vip 2022, settima puntata 10 ottobre: anticipazioni

Durante la serata, si parlerà delle dinamiche che si sono sviluppate negli ultimi giorni.

In settimana, si è parlato di una presunta bestemmia pronunciata da Amaurys Pérez; Luca Salatino, invece, ha espresso la volontà di lasciare il gioco; Patrizia Rossetti ha avuto una discussione con Pamela Prati mentre Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più vicini.

Non mancheranno anche ospiti e sorprese che riguarderanno i concorrenti.

Al televoto, si trovano Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich.

Grande Fratello Vip 2022, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà sono Cristina Quaranta, showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai, Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodríguez, Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico, Attilio Romita, giornalista ed ex volto del TG1, Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, George Ciupilan, influencer ed ex concorrente Il Collegio, Alberto De Pisis, influencer, Amaurys Pérez, pallanuotista ed ex concorrente di vari reality, Antonella Fiordelisi, influencer ed ex schermitrice, Elenoire Ferruzzi, showgirl e influencer, Nikita Pelizon, modella, Pamela Prati, showgirl e attrice, Patrizia Rossetti, conduttrice, Carolina Marconi, showgirl ed ex concorrente GF4, Daniele Dal Moro, ex concorrente GF16, Edoardo Donnamaria, assistente di Forum, Gegia, attrice, Sofia Giaele De Donà, influencer, modella ed ex concorrente Ti spedisco in convento, e Wilma Goich, cantante.

GF Vip 7, settima puntata 10 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.