Nuovo caso al GF Vip: Amaurys Perez avrebbe bestemmiato.

Nella clip che circola da questa notte sui social si sentirebbe – piuttosto nitidamente, aggiungeremmo – un “Porco *io”, con la prima lettera della seconda parola difficilmente assimilabile a qualcosa di diverso da una ‘D’. Un intercalare, evidentemente, per l’ex pallanuotista di origini cubane che ha scelto di regalarsi un’avventura nel reality di Canale 5.

Questa avventura potrebbe però concludersi qui. In caso di bestemmia, infatti, il regolamento del GF Vip prevederebbe – al netto di rocamboleschi salvataggi dell’ultimo minuto – l’espulsione del concorrente. Per Perez, dunque, la partecipazione al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe concludersi a meno di un mese dall’inizio del programma, destinato invece a durare fino alla metà di marzo.

Vedremo quali saranno le decisioni del Grande Fratello: a occhio potrebbero essere comunicate direttamente lunedì 10 nel corso della nuova puntata, se non ci fosse però un televoto di mezzo. Amaurys non è tra i nominati, ma a rischio eliminazione ci sono Gegia, Giaele, Alberto, Antonella, Wilma, Pamela, Edoardo e Attilio, per un totale di otto concorrenti al televoto.

Diciamo che la bestemmia al Grande Fratello è un grande classico del format: nelle tante edizioni fin qui vissute ce ne sono state diverse di imprecazioni e bestemmie costate l’uscita con disonore a concorrenti più o meno consapevoli. Certo è che dopo quanto successo nelle ultime edizioni tra bullismo, sessismo, epiteti razzisti e non ultimo il caso di Marco Bellavia, il reality ha offerto diversi momenti edificanti. In questo quadro, l’eventuale bestemmia di Amaurys Perez potrebbe essere annoverata nella categoria “Le grandi tradizioni”.

Cosa deciderà il GF? Quando avremo una dichiarazione dalla produzione? Vedremo. Intanto a soli 18 giorni dal suo kick-off questo GF Vip 7 ha collezionato il ritiro di Marco Bellavia, con annessa squalifica di Ginevra Lamborghini ed eliminazione lampo di Giovanni Ciacci, nonché il ritiro di Sara Manfuso – con annessa lite in diretta col padrone di casa Alfonso Signorini -, un’espressione decisamente poco politically correct (per essere cortesi) Charlie Gnocchi e ora ha a che fare con una presunta bestemmia. Arrivare a marzo così potrebbe essere complicato.